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Громада на Дніпропетровщині залишилася без води на невизначений термін

Сьогодні 20:14
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Місто на Дніпропетровщині залишилося без води на невизначений термін.

Новости Днепра про Громада на Дніпропетровщині залишилася без води на невизначений термін

У зв’язку з відсутністю води в каналі «Дніпро-Кривий Ріг» та критично низьким рівнем води в резервному водосховищі, централізоване водопостачання на місто Апостолове тимчасово припинено.

Про це повідомляє Апостолівська територіальна громада.

Підприємством виконано всі необхідні договірні зобов’язання перед ДПП «Кривбаспромводопостачання» та вжито технічні заходи щодо готовності водозабору з каналу «Дніпро-Кривий Ріг», тому очікуємо наповнення каналу водою, – йдеться у повідомленні.

Подача води на населені пункти Перше Травня, Запорізьке, Новосеменівка, Нова Січ, Кам’янка та Слов’янка буде здійснюватися згідно графіками ДПП «Кривбаспромводопостачання».

Містом здійснюватиметься підвіз технічної води в стаціонарні ємності за адресами:

  • вул. Вокзальна, 97 – КЗ Апостолівський ЦСПРД «Надія»
  • вул. Остапа Вишні, 26
  • вул. Вокзальна, 1 б – біля стадіону “Локомотив”
  • вул. Вокзальна, 37 а – колишня автостанція
  • пров. Плодовий, 3
  • вул. Визволення, 66 – Апостолівський районний суд
  • вул. Визволення, 34
  • вул. Центральна, 39

Разом із цим, абоненти мають змогу самостійно здійснити забір води на точці видачі (НС-3 ДПП “Кривбаспромводопостачання”), але попередньо звернувшись до відділу збуту підприємства для оформлення заявки, – роз’яснюють працівники Апостолівської територіальної громади.

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Новости Днепра про Громада на Дніпропетровщині залишилася без води на невизначений термінУкраїнська

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