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  • Грати на вікнах та графіті: як зараз виглядає покинутий магазин «1000 дрібниць» у Дніпрі

Грати на вікнах та графіті: як зараз виглядає покинутий магазин «1000 дрібниць» у Дніпрі

Сьогодні 14:18
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У Дніпрі досі існують магазини, які було відкрито 50 і більше років тому. Частина з них знаходиться в цілком відмінному стані – там зайняті всі площі, йде жвава торгівля. Частина – перебуває у забутті. З них знято вивіски з популярними назвами, а будівлі, куди роками приїжджали люди за покупками – стоять закритими. Як, наприклад, популярний колись господарський магазин «1000 дрібниць».

Новости Днепра про Грати на вікнах та графіті: як зараз виглядає покинутий магазин «1000 дрібниць» у Дніпрі

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, як зараз виглядає цей господарський магазин.

Магазин «1000 дрібниць» відкрився у Дніпрі у 1960-х роках. У невеликій двоповерховій будівлі можна було купити купу необхідних у побуті речей: від клею до мотузки для білизни і цвяхів. Покупців тут завжди було дуже багато, як і відділів. У господарському магазині проходили виставки-продаж предметів домашнього вжитку.

Новости Днепра про Грати на вікнах та графіті: як зараз виглядає покинутий магазин «1000 дрібниць» у Дніпрі

Щоб купити необхідну в побуті річ, люди приїжджали до магазину з усіх куточків міста.

Новости Днепра про Грати на вікнах та графіті: як зараз виглядає покинутий магазин «1000 дрібниць» у Дніпрі

На початку 2000-х магазин змінився. У ньому відкрилося багато різних відділів, іноді не пов’язаних із домашніми справами – стали продавати меблі, канцтовари, постільну білизну.

Новости Днепра про Грати на вікнах та графіті: як зараз виглядає покинутий магазин «1000 дрібниць» у Дніпрі

Але згодом у магазині з’являлося дедалі більше вільних торгових площ, а покупців ставало дедалі менше.

Новости Днепра про Грати на вікнах та графіті: як зараз виглядає покинутий магазин «1000 дрібниць» у Дніпрі

Декілька разів на магазині змінювалася вивіска – він змінював свою назву залежно від орендаря.

Новости Днепра про Грати на вікнах та графіті: як зараз виглядає покинутий магазин «1000 дрібниць» у Дніпрі

Кілька років тому магазин зачинився. Останнє, що там продавали – спортивні товари.

Новости Днепра про Грати на вікнах та графіті: як зараз виглядає покинутий магазин «1000 дрібниць» у Дніпрі

  А на початку 2022 року його виставили на продаж. За будівлю хотіли виручити 3 млн. дол. Купив його хтось чи ні – невідомо, але приміщення, як і раніше, стоїть закрите. Потроху його фасад втрачає свою привабливість.

 

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Новости Днепра про Грати на вікнах та графіті: як зараз виглядає покинутий магазин «1000 дрібниць» у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Грати на вікнах та графіті: як зараз виглядає покинутий магазин «1000 дрібниць» у ДніпріРусский

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