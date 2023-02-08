Гранати, запал та набої: під Дніпром чоловік торгував зброєю

У Синельниковому чоловік налагодив схему продажу боєприпасів.

Житель міста Синельникове заробляв на торгівлі боєприпасами. Про це повідомляє пресслужба Синельниківської окружної прокуратури.

Його затримали, коли він намагався збути гранати Ф-1, РГН, запал УЗРГМ, понад 300 набоїв калібру 5,45 мм та близько 35 набоїв калібру 7,62 мм.

Затриманому повідомили про підозру за ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами). Йому загрожує до 7 років в’язниці.

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