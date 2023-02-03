Гранати, патрони, рушниці та порох: у мешканця Павлограда виявили арсенал зброї

Під час оперативних заходів поліцейські кримінальної поліції Павлоградського районного відділу поліції встановили, що за місцем мешкання чоловік зберігає зброю та боєприпаси. За узгодженням з окружною прокуратурою в приватному домоволодінні фігуранта провели санкціонований судом обшук.
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
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