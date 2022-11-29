Графіки не діють: у Дніпрі та області запроваджені екстрені відключення світла

Сьогодні, 29 листопада, у Дніпрі та області запроваджені екстрені відключення світла.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації, – зазначають енергетики.

Про всяк випадок зарядіть телефони та Power Bank.

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