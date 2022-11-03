Грабіжник, який виявився ще й колаборантом: у Дніпрі затримали підозрілого чоловіка

Увечері 1 листопада, поліцейські під час патрулювання побачили чоловіка, який міг бути причетним до пограбування, яке сталося 24 жовтня. Вони вирішили перевірити підозрілого перехожого, про це пише Репортер.
Під час перевірки у нього знайшли 200 тисяч гривень, які він ховав в сумці, а в галереї його телефону були фото об’єктів критичної інфраструктури та результатів одного із прильотів.
На місце викликали слідчих, а чоловіка відправили у відділ поліції.
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