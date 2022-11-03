Грабіжник, який виявився ще й колаборантом: у Дніпрі затримали підозрілого чоловіка

У Дніпрі затримали грабіжника, а в його телефоні знайшли фото критичної інфраструктури.

Увечері 1 листопада, поліцейські під час патрулювання побачили чоловіка, який міг бути причетним до пограбування, яке сталося 24 жовтня. Вони вирішили перевірити підозрілого перехожого, про це пише Репортер.

Під час перевірки у нього знайшли 200 тисяч гривень, які він ховав в сумці, а в галереї його телефону були фото об’єктів критичної інфраструктури та результатів одного із прильотів.

На місце викликали слідчих, а чоловіка відправили у відділ поліції.