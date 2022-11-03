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  • Грабіжник, який виявився ще й колаборантом: у Дніпрі затримали підозрілого чоловіка

Грабіжник, який виявився ще й колаборантом: у Дніпрі затримали підозрілого чоловіка

Сьогодні 16:46
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У Дніпрі затримали грабіжника, а в його телефоні знайшли фото критичної інфраструктури.

Новости Днепра про Грабіжник, який виявився ще й колаборантом: у Дніпрі затримали підозрілого чоловіка

Увечері 1 листопада, поліцейські під час патрулювання побачили чоловіка, який міг бути причетним до пограбування, яке сталося 24 жовтня. Вони вирішили перевірити підозрілого перехожого, про це пише Репортер.

Під час перевірки у нього знайшли 200 тисяч гривень, які він ховав в сумці, а в галереї його телефону були фото об’єктів критичної інфраструктури та результатів одного із прильотів.

На місце викликали слідчих, а чоловіка відправили у відділ поліції.

Новости Днепра про Грабіжник, який виявився ще й колаборантом: у Дніпрі затримали підозрілого чоловіка

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Новости Днепра про Грабіжник, який виявився ще й колаборантом: у Дніпрі затримали підозрілого чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Грабіжник, який виявився ще й колаборантом: у Дніпрі затримали підозрілого чоловікаРусский

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