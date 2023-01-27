Подія з туристом із Дніпра сталася на гірськолижному комплексі Драгобрат. Він заблукав.
Зі зниклим чоловіком співробітникам Держслужби вдалося встановити телефонний зв’язок. Він зміг передати GPS-координати. Його оперативно знайшли та доставили на місце проживання. Медична допомога чоловікові не знадобилася.
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