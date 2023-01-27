GPS-новігатор врятував життя: у Карпатах врятували туриста з Дніпра

Рахівські рятувальники допомогли двом туристам з Дніпра та Хмельницького, які під час катання на лижах через сильний туман з'їхали з траси, а незабаром заблукали у лісі.

Подія з туристом із Дніпра сталася на гірськолижному комплексі Драгобрат. Він заблукав.

Зі зниклим чоловіком співробітникам Держслужби вдалося встановити телефонний зв’язок. Він зміг передати GPS-координати. Його оперативно знайшли та доставили на місце проживання. Медична допомога чоловікові не знадобилася.

Читайте також:

Українська Русский