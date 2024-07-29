“Готуватися не до графіків відключень, а до графіків включень”: мер Дніпра про те, що буде взимку зі світлом

У Дніпрі цією зимою можуть діяти не графіки відключень, а графіки включень електроенергії.

Про це міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив в інтерв’ю виданню РБК “Україна”.

За словами Філатова, державна “Укренерго” не дає прогнозів, якою буде ситуація цієї зими зі світлом, адже все залежить від того, чи будуть нові обстріли, і якими будуть наслідки ракетних атак. Втім, осінь та зима будуть складними, навіть при оптимістичному сценарії можуть бути серйозні проблеми. Адже відсутність електропостачання впливає на водопостачання та опалення.

Але хочу сказати, що нам потрібно готуватися, скажімо так, не до графіків відключень, а до графіків включень електроенергії. Це базові речі, буде в будь-якому випадку під час опалювального сезону рости енергоспоживання, і тому це дуже велика проблема, – сказав Філатов.

Відсутність електропостачання безпосередньо впливає і на подачу води, і на опалення.

Якщо немає електропостачання, тоді не працюють насоси. Якщо не працюють насоси, то немає води, а якщо не працюють насоси, немає води, а вода – це теплоносій, то немає опалення, – підкреслив мер.

Водночас, заживити все місто генераторами не вийде, адже вони потребують величезної кількості дизейного палива та постійного обслуговування, на яке може “не вистачити рук”.

Інша проблема полягає в тому, що під час мобілізації і під час демографічної кризи, яка фактично є в нашій країні, немає достатньо людей, хто би ці генератори обслуговував, міняв масло, фільтри, вимикав, вмикав – це просто величезна купа обладнання, яке потребує постійного обслуговування. Тому я хотів би, щоб ми як відповідальні громадяни уявляли собі, що неможливо під час постійних обстрілів та блекаутів втримати на генераторах систему мільйонного міста, і не мільйонного також, – підкреслив Філатов.

Тому жителям Дніпра радять подбати про свої домівки та підготуватися до найгіршого сценарію.

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