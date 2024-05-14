Готувала обід на поминки: у Дніпрі через вибух газового балона травмувалася жінка

У Дніпрі жінка травмувалася під час вибуху газового балона.

Минулої неділі, 12 травня, у будинку по вулиці Кипучій стався вибух, пише Інформатор. Гучний звук сусіди чули близько 6 ранку.

Відомо, що вибухнув газовий балон. Пізніше виявилося, що напередодні, власниця будинку разом з подругою готувала поминальний обід у літній кухні.

Ввечері суботи господарка дому пішла ночувати до хати, а товаришка залишилася в приміщенні, де подруги готували обід. Вранці жінка вирішила покурити і запалила цигарку. Тоді й пролунав вибух.

Як з’ясувалося, причиною вибуху став газовий балон, який жінки заправили, аби готувати обід. Внаслідок інциденту 49-річна жінка отримала опіки обличчя та тіла. Її шпиталізували до лікарні.

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