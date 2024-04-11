Готово на 50 %: у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького завершено ремонти двох з чотирьох трамвайних переїздів

Разом - до Перемоги!

У Дніпрі триває ремонт трамвайних рейок на проспекті Богдана Хмельницького. Він проходить на чотирьох ділянках: на перехресті з вулицями 152-ї дивізії, Шинною, Незалежності та Л. Стромцова. На двох останніх роботи вже завершені. Інші дві планують закінчити до кінця тижня.

«Завтра, 12 квітня, на перехрестях з вулицями 152-ї дивізії та Шинна проводитимуть фінальні роботи. У суботу проведуть технічні випробовування трамвайної колії, приберуть огорожі та тимчасові знаки. Після цього переїзди будуть відкриті для автомобілістів, громадського та вантажного транспорту. Рух трамваїв № 12 та № 16 буде відновлено у неділю, 14 квітня», — розповів провідний фахівець КП «Дніпровський електротранспорт» Нікіта Керенцев.

Ремонти на переїздах виконані за безшпальною технологією. Рейка розташована у широкосмуговій плиті. Це забезпечує плавність руху трамвая та зручність для автомобілістів, адже автівка «не стрибатиме» на цих переїздах. Термін експлуатації ділянок без капітального ремонту становитиме 15-20 років.

«Ремонт був необхідний! Багато трамваїв раніше сходило з рейок, а це незручності для пасажирів. Війна війною, але ремонти проводити потрібно. Людям потрібно добиратися до лікарні, до роботи, додому»,— каже дніпрянин Віктор.

«Я мешкаю неподалік. Такі ремонти потрібні. Адже все зношується, переїзди також. Тому дуже добре, що таке виконується. Сподіваюсь, що переїзди прослужать якомога довше», — додав дніпрянин Олексій.

До закінчення ремонту рейок на проспекті Богдана Хмельницького трамваї продовжать працювати за зміненими маршрутами:

– трамваї № 12 курсують від пл. Старомостової до вул. Ігоря Сікорського;

– трамваї № 16 тимчасово припинили рух.

Також у пікові години курсує тимчасовий тролейбусний маршрут № 9-К від Заводу металовиробів до площі Космічної.

Щодо вантажного транспорту. З 21 березня водіям пропонують такі альтернативні варіанти обʼїзду перехрестя вул. Шинної та просп. Б. Хмельницького:

– через вул. Будівельників;

– через проїзд О. Гальченка.

Легковий транспорт може об’їхати по прилеглих ділянках трамвайної колії біля місць проведення робіт. Ці ділянки були спеціально підсипані асфальтовим зрізом. Об’їжджати іншими вулицями не треба.

Українська

Автор: