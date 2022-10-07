«Готові допомагати — не рахуючи, хто скільки зробив», – Філатов розповів, як міста підтримують одне одного під час війни

Тоді, як тиждень тому влучання російської ракети вбило трьох людей на одному з АТП у Дніпрі, місто втратило також близько сотні автобусів громадського транспорту.

Підтримати дніпрян зголосилися інші територіальні громади та представники бізнесу. «Мені першими зателефонували друзі Дніпра. Міський голова Києва Віталій Кличко, міський голова Вінниці Сергій Моргунов, голова ДніпроОВА Валентин Резніченко, підприємці Олександр Дитятковський та Андрій Здесенко. Бо справжні друзі пізнаються в біді, а добро завжди повертається сторицею», — написав мер Дніпра Борис Філатов, і оприлюднив світлини перших тридцяти автобусів, які надійшли до міста зі столиці. На маршрути Дніпра вони вийдуть вже наступного тижня — після оформлення необхідних документів. Вони курсуватимуть маршрутами 101К и 146К, де літеру «К» буде додано на честь Києва та киян.

Загалом, міста готові допомагати одне одному за будь-яких обставин — не чекаючи прохань про це, пише Філатов.

«Тому що емпатія, віра в дружбу та вміння трансформувати співчуття в реальну допомогу дозволяють людству долати найбільші біди. А гра в мовчанку і політика тиші від високих київських начальників свідчать не лише про байдужість до проблем місцевого самоврядування, а й про рівень професійної компетенції. Бо ж йдеться про функціонування транспортної системи мільйонного міста», — написав Філатов, додавши, що подібна відсутність діалогу досі є для нього дивною.

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