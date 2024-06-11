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  • Гостра реакція на стрес у вагітної жінки та понівечені будівлі: наслідки атаки на Дніпровський район

Гостра реакція на стрес у вагітної жінки та понівечені будівлі: наслідки атаки на Дніпровський район

Сьогодні 19:19
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У Дніпровському районі через ракетну атаку вагітна жінка звернулася за допомогою до лікарів.

Новости Днепра про Гостра реакція на стрес у вагітної жінки та понівечені будівлі: наслідки атаки на Дніпровський район

Дніпровський район росіяни у вівторок, 11 червня, атакували ракетами. Їх збили наші оборонці неба, врятувавши не одне життя. Проте уникнути наслідків не вдалося. З гострою реакцією на стрес 37-річна жінка на останньому місяці вагітності. Однак з нею все добре, від госпіталізації вона відмовилася. 

Пошкоджені 3 приватні оселі, господарська споруда та сонячна панель. Зайнявся й сухостій. Пожежу загасили.

Новости Днепра про Гостра реакція на стрес у вагітної жінки та понівечені будівлі: наслідки атаки на Дніпровський район

По Нікопольщині били дронами-камікадзе та артилерією. Дісталося райцентру і Покровській сільській громаді.

Ворог гатив по інфраструктурі Нікополя. Руйнувань зазнало і житло людей. Побиті п’ятиповерхівка та 26 приватних будинків. А ще – медичний центр, парники, трактор і лінія електропередач. Понівечені 14 господарських споруд, одна – знищена.

Новости Днепра про Гостра реакція на стрес у вагітної жінки та понівечені будівлі: наслідки атаки на Дніпровський район

Неспокійно було й на Криворіжжі. У заправку, що у Зеленодольській громаді, поцілив безпілотник. У результаті загорілося обладнання. Вогонь надзвичайники приборкали. Минулося без постраждалих.

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Новости Днепра про Гостра реакція на стрес у вагітної жінки та понівечені будівлі: наслідки атаки на Дніпровський районУкраїнська

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