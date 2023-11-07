Гостей зустрічає стоячи: у Дніпрі відзначає 100-річний ювілей справжній полковник

Сьогодні, 7 листопада, 100-річний ювілей відзначає полковник Михайло Щербаков із Дніпра. Незважаючи на свій поважний вік, чоловік зустрічає гостей стоячи.
Привітати ювіляра завітав Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
За його плечима багата історія. Вона не завжди була простою. Втім, життєлюбства він ніколи не втрачав. Це – головний секрет довголіття чоловіка. А ще – пан Михайло завжди із повагою ставився до людей. Допомагав, чим міг. Тому й друзів назбиралося чимало. Всі вони і цього разу зустрінуться за святковим столом, – зазначив начальник ОВА.
За його словами, загалом в області мешкають 63 людини, чий вік перейшов позначку “сто”.
Многая літа кожному! Здоров’я та позитивних новин ювіляру! – додав Лисак.
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