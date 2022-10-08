Горить, палає: на Кримському мосту спалахнула пожежа, рух зупинено (ВІДЕО)
Горить, палає: на Кримському мосту спалахнула пожежа, рух зупинено (ВІДЕО)
Сьогодні 07:55
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Гарний ранок починається не з кави, а з палаючого Кримського мосту.
Жителі окупованої Керчі публікують в соцмережах фото палаючого Кримського мосту. РосЗМІ з посиланням на окупаційну владу півострову кажуть, що там начебто загорілася цистерна з паливом. Крім того, вони стверджують, що судноплавні арки не пошкоджені.
У дорожньому управлінні «Тамань» заявили, що рух мостом припинено.
А на відео видно, що міст сильно пошкоджений. Що це було – поки не ясно, місцеві мешканці кажуть, що чули вибух приблизно о 6 ранку.
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