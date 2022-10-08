Жителі окупованої Керчі публікують в соцмережах фото палаючого Кримського мосту. РосЗМІ з посиланням на окупаційну владу півострову кажуть, що там начебто загорілася цистерна з паливом. Крім того, вони стверджують, що судноплавні арки не пошкоджені.