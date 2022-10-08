У дорожньому управлінні «Тамань» заявили, що рух мостом припинено.

А на відео видно, що міст сильно пошкоджений. Що це було – поки не ясно, місцеві мешканці кажуть, що чули вибух приблизно о 6 ранку. 

Новости Днепра про Горить, палає: на Кримському мосту спалахнула пожежа, рух зупинено (ВІДЕО)

Новости Днепра про Горить, палає: на Кримському мосту спалахнула пожежа, рух зупинено (ВІДЕО)

Новости Днепра про Горить, палає: на Кримському мосту спалахнула пожежа, рух зупинено (ВІДЕО)

Новости Днепра про Горить, палає: на Кримському мосту спалахнула пожежа, рух зупинено (ВІДЕО)

Новости Днепра про Горить, палає: на Кримському мосту спалахнула пожежа, рух зупинено (ВІДЕО)

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