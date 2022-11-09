Гори одягу на узбережжі: ЗМІ показали апокаліпсис “швидкої моди” в Африці

В Африці розпочався "апокаліпсис швидкої моди". Тонни одягу з Європи та США лежать просто на узбережжі океану.

Жителі Африканських країн потерпають від навали дешевого одягу з Європи та США. Десятки тонн речей від світових брендів опиняються на континенті, про це пише Bloomberg.

Зазначається, що світові бренди одягу, такі як H&M та Zara насправді не переробляють одяг, а відправляють його до Африки, де його тепер настільки багато, що гори речей просто лежать на березі океану.

Місцеві називають гори одягу “obroni wawu”, що перекладається “речі мертвих білих людей”. Зазначається, що громади не витримують такого напливу текстилю. Жителі Гани, куди потрапляє левова частина викинутого одягу, потерпають найбільше. Якість речей настільки низька, що мешканці країни навіть не можуть його носити.

Одяг прибуває сюди із Великобританії, Австралії, Північної Америки та Європи. Тільки до міста Аккра потрапляє 15 мільйонів речей із згаданих країн.

Через це страждає не тільки екологія, а й місцевий бізнес, адже через наплив дешевого одягу, вітчизняні бренди не можуть виробляти власні речі та заробляти.

У 2015 місцеві активісти намагалися накласти вето і перекрити імпорт дешевого одягу, але не вийшло. Зазначається, що ситуація буде тільки погіршуватися, адже кожен житель США та Європи в середньому викидає близько 70 кг одягу в рік.

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