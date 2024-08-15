Горіли ліси, сухостій: за дві доби пожежі знищили понад 100 га екосистем Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині зберігається надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

За дві минулих доби, 13 та 14 серпня, надзвичайники залучались до гасіння пожеж понад 150 разів.

Про це йдеться на порталі ДСНС Дніпропетровщини.

Горіли підстілки двох лісів – обидві пожежі утворилися у Новомосковському районі, окрім цього утворилося 112 займань сухої рослинності та 35 загорань сміття. Подекуди горіли й будівлі: внаслідок займання на відкритій території вогонь перекинувся на будівлі в місті Марганець Нікопольського району.

Також нещодавно, 11 серпня, через займання сухої трави неконтрольований вогонь перекинувся на домівки, зокрема у Нікопольському районі пошкоджені дві господарчі споруди, у Павлоградському – ледь не постраждав житловий будинок, та в Дніпровському районі пожежа знищила будівлю яка не експлуатувалася.

Завдяки оперативній роботі вогнеборців кожне займання було ліквідовано.

Загальна площа знищених екосистем протягом 13 та 14 серпня склала понад 100 гектар.

Наразі в регіоні утримується спекотна, суха та вітряна погода, що підвищує ризик утворення та швидкого поширення пожеж на відкритих територіях. У такому випадку незначне займання може перерости у масштабну пожежу.

За даними Дніпропетровського РЦГМ надзвичайний рівень пожежної небезпеки зберігається й станом на 15 серпня.

Важливо пам’ятати, що масштабну пожежу приборкати важко, в особливості, якщо сталося займання в екосистемі.

Вогнеборці нагадують про необхідність дотримання правил пожежної небезпеки у природних екосистемах та під час проведення господарських робіт:

не розводити багаття у необладнанних для цього місцях;

не спалювати суху рослинність або сміття;

не кидати непогашені недопалки на суху траву;

не дозволяти дітям бавитися з вогнем.

За перших ознак виникнення пожежі повідомляйте на спецлінію Служби порятунку – 101.

Не забувайте, особи, які винні у виникненні пожежі в екосистемах, несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині жінка обгоріла в полі, коли палила бур’яни.

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