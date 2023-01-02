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Гора покинутих ялинок на Перемозі у Дніпрі: що кажуть у міськраді

Сьогодні 14:37
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У міськраді відреагували на випадок з кинутими ялинками на Перемозі.

Новости Днепра про Гора покинутих ялинок на Перемозі у Дніпрі: що кажуть у міськраді

У Дніпрі на Перемозі, поблизу супермаркету Варус залишили купу ялинок. Сьогодні у міськраді прокоментували цей випадок.

Там повідомили, що знають про це та шукають того, хто це зробив. Як зазначив начальник управління споживчого ринку та реклами департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради Володимир Трегубов, ця територія не була місцем продажу ялинок.

Відомий випадок, коли біля одного із супермаркетів на житловому масиві Перемога, на парковці, хтось викинув близько 15 ялинок. Зараз по камерах з’ясовуємо, хто це зробив і будемо притягати до адміністративної відповідальності, – зазначив він.

Новости Днепра про Гора покинутих ялинок на Перемозі у Дніпрі: що кажуть у міськраді

Загалом по місту всі продавці ялинок прибрали за собою сміття та непродані дерева.

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Новости Днепра про Гора покинутих ялинок на Перемозі у Дніпрі: що кажуть у міськрадіУкраїнська Новости Днепра про Гора покинутих ялинок на Перемозі у Дніпрі: що кажуть у міськрадіРусский

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