Голову Підгородненської міської ОТГ Андрія Горба відсторонили від посади

Сьогодні, 26 вересня о 16-00, відбулась сесія Підгородненської міської ради.

Депутатський корпус в черговий раз вимагав від Горба внести в порядок денний проєкт рішення про відсторонення його від посади. Після тривалих словесних баталій Андрій Горб відмовив у внесенні цього питання в порядок денний, потім – оголосив перерву, а згодом взагалі сказав, що “сесія закрита”.

У свою чергу, депутати, оголосили, що в такому випадку вони збирають сесію самостійно, таке право передбачено Регламентом ради та Законом України “Про місцеве самоврядування”.

Тож депутати Підгородненської міської ради обрали головуючого серед присутніх. Залишаючись в сесійній залі, вони під головуванням депутата Романа Ворона додали до порядку денного два питання: про відсторонення Андрія Горба та відсторонення секретаря міської ради. Після цього депутатський корпус нарешті зміг проголосувати.

Таким чином Андрія Горба відсторонили від займаної посади 20 голосами “ЗА”. Загалом рада складається з 25 депутатів.

Також проголосували й за друге питання у порядку денному: “звільнення” секретаря міської ради – “ЗА” 15 депутатів.

Після цього народні обранці обрали серед свого складу секретаря. Ним став Моргун Віталій Юрійович. Рішення підтримали 19 депутатів.

Далі сесія продовжилась в робочому режимі, депутатський корпус ухвалив необхідні для громади рішення, зокрема, з земельних питань. Не обійшли стороною й допомогу ЗСУ. Вирішено, спочатку провести аналіз можливостей бюджету, а після чого скорегувати суму допомоги, можливо навіть у бік збільшення «розпіарених»Горбом 15 млн грн.

На жаль, в порядку денному Горба, був відсутній пункт допомоги постраждалим від ракетного удару містянам. Депутати взяли це питання під особливий контроль, будуть підготовлені проєкти відповідних рішень.

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