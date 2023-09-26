Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Голову Підгородненської міської ОТГ Андрія Горба відсторонили від посади

Голову Підгородненської міської ОТГ Андрія Горба відсторонили від посади

Сьогодні 20:46
просмотров

Сьогодні, 26 вересня о 16-00, відбулась сесія Підгородненської міської ради.

Новости Днепра про Голову Підгородненської міської ОТГ Андрія Горба відсторонили від посади

Депутатський корпус в черговий раз вимагав від Горба внести в порядок денний проєкт рішення про відсторонення його від посади. Після тривалих словесних баталій Андрій Горб відмовив у внесенні цього питання в порядок денний, потім – оголосив перерву, а згодом взагалі сказав, що “сесія закрита”.

У свою чергу, депутати, оголосили, що в такому випадку вони збирають сесію самостійно, таке право передбачено Регламентом ради та Законом України “Про місцеве самоврядування”.

Тож депутати Підгородненської міської ради обрали головуючого серед присутніх. Залишаючись в сесійній залі, вони під головуванням депутата Романа Ворона додали до порядку денного два питання: про відсторонення Андрія Горба та відсторонення секретаря міської ради. Після цього депутатський корпус нарешті зміг проголосувати.

Таким чином Андрія Горба відсторонили від займаної посади 20 голосами “ЗА”. Загалом рада складається з 25 депутатів.

Також проголосували й за друге питання у порядку денному: “звільнення” секретаря міської ради – “ЗА” 15 депутатів.

Після цього народні обранці обрали серед свого складу секретаря. Ним став Моргун Віталій Юрійович. Рішення підтримали 19 депутатів.

Далі сесія продовжилась в робочому режимі, депутатський корпус ухвалив необхідні для громади рішення, зокрема, з земельних питань. Не обійшли стороною й допомогу ЗСУ. Вирішено, спочатку провести аналіз можливостей бюджету, а після чого скорегувати суму допомоги, можливо навіть у бік збільшення «розпіарених»Горбом 15 млн грн.

На жаль, в порядку денному Горба, був відсутній пункт допомоги постраждалим від ракетного удару містянам. Депутати взяли це питання під особливий контроль, будуть підготовлені проєкти відповідних рішень.

Новости Днепра про Голову Підгородненської міської ОТГ Андрія Горба відсторонили від посади

Новости Днепра про Голову Підгородненської міської ОТГ Андрія Горба відсторонили від посади

Новости Днепра про Голову Підгородненської міської ОТГ Андрія Горба відсторонили від посади

Новости Днепра про Голову Підгородненської міської ОТГ Андрія Горба відсторонили від посади

Новости Днепра про Голову Підгородненської міської ОТГ Андрія Горба відсторонили від посади

Новости Днепра про Голову Підгородненської міської ОТГ Андрія Горба відсторонили від посадиУкраїнська Новости Днепра про Голову Підгородненської міської ОТГ Андрія Горба відсторонили від посадиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Поблизу Дніпра крадуть бджіл
Новини Дніпра
11.09.2023 20:01
Поблизу Дніпра крадуть бджіл

У Підгородному невідомі крадуть бджіл.

Поблизу Дніпра діти без нагляду бігають по залізничних коліях
Новини Дніпра
08.09.2023 13:23
Поблизу Дніпра діти без нагляду бігають по залізничних коліях

У Підгородному на одній із залізничних платформ діти бігають по…

Сморід стоїть уже тиждень: мешканці Підгородного жаліються на забрудення річки Кільчень
Новини Дніпра
16.07.2023 16:33
Сморід стоїть уже тиждень: мешканці Підгородного жаліються на забрудення річки Кільчень

Мешканці Підгородного Дніпровського району жаліються на сильне забруднення річки Кільчень.…

У передмісті Дніпра бійцівський пес розірвав маленького йорка
Новини Дніпра
12.07.2023 11:06
У передмісті Дніпра бійцівський пес розірвав маленького йорка

У Підгородному, що поблизу Дніпра, великий пес розірвав маленьку собачку. 

Наверх