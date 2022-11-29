Головпоштамп у Дніпрі на Яворницького повернули державі

Будівлю Дніпровського головпоштампу на проспекті Яворницького зобов'язали повернути державі.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Господарський суд Дніпропетровської області скасував державну реєстрацію права приватної власності на будівлю Дніпровського головпоштампу та зобов’язав повернути її державі.

Зазначається, що будівля Дніпровського головпоштампу перебувала на балансі державної “Укрпошти”, але коли пошта розпочала корпоратизацію, поштамп перейшов до статутного капіталу ПАТ “Укрпошта”.

Таким чином, будівля потрапила в приватну власність. ПАТ “Укрпошта” зареєструвало право приватної власності на вказаний об’єкт нерухомості. Тепер суд відмінив це рішення, так як будівля головпоштампу – пам’ятка історії та архітектури місцевого значення та, згідно з чинним законодавством, приватизації не підлягає.

Відомо, що площа історичної будівлі складає майже 5 тисяч квадратних метрів та її вартість складає 137 мільйонів гривень.

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