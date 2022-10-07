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  • Голова Дніпропетровської облради розповів, чи існує загроза блекауту в області

Голова Дніпропетровської облради розповів, чи існує загроза блекауту в області

Сьогодні 16:27
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Ворог лютує, тому кількість обстрілів може збільшуватися.

Новости Днепра про Голова Дніпропетровської облради розповів, чи існує загроза блекауту в області

Про це розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук в ефірі телеканалу ДніпроTV.
 
За його словами, ЗСУ просунулись на Херсонщині. Таким чином, фронт відсунувся на 50-70 км від Зеленодольська. Це зменшило кількість обстрілів Криворіжжя. Проте через успіхи на фронті ворог лютує і хоче помститися. До прикладу, цього тижня в Мар’янське прилетіла Точка-У, і за словами Лукашука, росіяни цілили в місцеве агро-підприємство.
 
Що ж стосується можливості блекауту на Дніпропетровщині, Микола Лукашук вважає, що це може статися, знову ж через те, що в української армії все більше успіхів на фронті.
 
Чим більше успіхів на фронті у нашої армії, тим більше ворог воює з мирним населенням. Зараз ми бачимо велику кількість обстрілів Запоріжжя. Ворог лютує, не може нічого зробити по всім напрямкам. Якимсь чином він хоче помститися. Я вважаю, що зараз загроза блекауту існує найбільше за весь час війни, – зауважив Микола Лукашук.
Він нагадав, що спроба залишити без світла область уже була, коли ворог атакував Павлоград та Синельниково, але тоді електрику швидко повернули.
 
Крім того, за його словами ворог атакує не тільки артилерією та ракетами, а й іранськими дронами. З кінця літа, на Дніпропетровщині було зафіксовано 6 атак цими безпілотниками. Це сталося у Кривому Розі та Нікополі. Частину збили сили протиповітряної оборони.

 

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