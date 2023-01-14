Голова Дніпропетровської облради попередив про масовану ракетну атаку: зафіксовано літаки Ту-95

Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук попередив про можливу масовану ракетну атаку 14 січня. Зокрема, він доповів, що з Енгельса (Саратовська область, РФ) зафіксовано виліт літаків Ту-95.

Відповідне повідомлення з’явилося в Telegram-каналі Миколи Лукашука.

“Зафіксовано літаки Ту-95 з Енгельса. Можливі пуски. Реагуємо на сигнали повітряної тривоги”, – прокоментував він.

Крім того, Лукашук передав оперативну інформацію від ОК «Південь». Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі ще один надводний і один підводний ракетоносій – загальний боєзапас до 20 ракет.

У Генштабі ЗСУ, у свою чергу, наголошують, що небезпека авіаційних та ракетних ударів нікуди не зникла на всій території України, тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

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