Голова Дніпропетровської облради попередив про масовану ракетну атаку: зафіксовано літаки Ту-95

Відповідне повідомлення з’явилося в Telegram-каналі Миколи Лукашука.
“Зафіксовано літаки Ту-95 з Енгельса. Можливі пуски. Реагуємо на сигнали повітряної тривоги”, – прокоментував він.
Крім того, Лукашук передав оперативну інформацію від ОК «Південь». Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі ще один надводний і один підводний ракетоносій – загальний боєзапас до 20 ракет.
У Генштабі ЗСУ, у свою чергу, наголошують, що небезпека авіаційних та ракетних ударів нікуди не зникла на всій території України, тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.
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