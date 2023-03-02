Голова ДніпроОВА розповів про “волонтерів”, які спекулюють на війні у власних інтересах

На жаль, досі є люди, які спекулюють на темі війни.

Про них і розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, до нього звернулися “волонтери” – молоді хлопці, які хотіли виїхати за кордон начебто для того, щоб привезти “гуманітарну допомогу”. Але вони не надали жодних підтверджуючих документів. З чого випливає, що вони хотіли виїхати у власних інтересах, а генератори та памперси – це “як спроба купити собі квиток на поїздку за кордон”.

Хочу озвучити важливий момент. А саме – як робити НЕ ТРЕБА. Після російських терористів найбільше я не люблю тих, хто спекулює на війні у власних інтересах! НЕ ТРЕБА і НЕ МОЖНА називати себе «волонтером» тільки для того, щоб перетнути кордон з іншою країною у власних справах. Бо за словом Волонтер сьогодні – порятунок дітей, жінок, стареньких, втрачені життя, кілометри під кулями… Наведу приклад. Комунальний заклад звертається до мене листом з проханням посприяти у перетині кордону двом молодим хлопцям-«волонтерам». Які на двох дороговартісних елітних автівках обіцяють привезти в якості гуманітарної допомоги три генератори та «додатково передати» 8000 штук памперсів. Ця обіцянка (без будь-яких підтверджуючих документів) виглядає як спроба купити собі квиток на поїздку за кордон, – написав Сергій Лисак.

Та зазначив, що поставив правоохоронцям завдання пильно стежити за «волонтерами» і не плутати їх зі справжніми Волонтерами!

На цей лист я відповідаю публічно: зі мною НЕ МОЖНА нічого «вирішити». НЕ МОЖНА «домовитися». НЕ МОЖНА спекулювати на болючих для країни темах! Зате можна отримати болючу відповідь. Від правоохоронців, наприклад. Яким поставив завдання пильно стежити за «волонтерами» і не плутати їх з Волонтерами! – зазначив голова ДніпроОВА.

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