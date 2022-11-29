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Голова болітиме кілька днів поспіль: календар магнітних бур у грудні 2022

Сьогодні 15:03
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У грудні 2022 року очікуються магнітні бурі середньої та слабкої потужності.

Новости Днепра про Голова болітиме кілька днів поспіль: календар магнітних бур у грудні 2022

На кожну людину вони впливають по-різному. У когось викликають пригнічений настрій та головний біль, а в когось — загострення хронічних хвороб. 

Щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, запам’ятайте наступні дати:

  • 7-10 грудня — магнітна буря середньої інтенсивності.
  • 15–17 грудня — магнітна буря середньої інтенсивності.
  • 21–23 грудня — слабка магнітна буря.

Новости Днепра про Голова болітиме кілька днів поспіль: календар магнітних бур у грудні 2022

Найбільш вразливі до впливу цих явищ метеочутливі люди та люди із хронічними захворюваннями. Найчастіше у цей період проявляються наступні симптоми: 

  • головний біль та запаморочення,
  • дратівливість та пригнічений настрій,
  • підвищення чи зниження тиску,
  • порушення сну,
  • біль у суглобах,
  • апатія та тривога,
  • загострення хронічних захворювань.

Як зменшити негативний вплив на самопочуття

У залежності від інтенсивності магнітні бурі здатні вплинути навіть на здорову людину. Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, у небезпечні дні слід дотримувати простих рекомендацій лікарів: 

  1. Вести здоровий спосіб життя: правильно харчуватися, займатися фізичною активністю.
  2. Мати повноцінний відпочинок та здоровий сон.
  3. Пити більше чистої води, трав’яного чаю.
  4. Відмовитися від кави та алкоголю.
  5. Намагатися уникати стресу.
  6. Перевірити вміст своєї домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.

Нагадаємо, раніше ми писали: календар магнітних бур у листопаді

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Новости Днепра про Голова болітиме кілька днів поспіль: календар магнітних бур у грудні 2022Українська Новости Днепра про Голова болітиме кілька днів поспіль: календар магнітних бур у грудні 2022Русский

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