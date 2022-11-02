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Голосуй: Укрпошта обирає найкращий варіант різдвяної марки

Сьогодні 09:30
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«Укрпошта» відкрила голосування за найкращий варіант різдвяної марки. Проголосувати за найкращий ескіз можна на сторінках «Укрпошти» в соціальних мережах.

Новости Днепра про Голосуй: Укрпошта обирає найкращий варіант різдвяної марки

Результати голосування оприлюднять 7 листопада на офіційній сторінці Укрпошти в Facebook.

До фіналу конкурсу увійшли п’ять марок, що найбільше відповідали його умовам. Взяти участь у голосуванні за найкращий варіант різдвяної марки може кожен охочий.

Саме ескіз, за який українці віддадуть найбільшу кількість голосів, буде зображено на різдвяній поштовій марці, яку “Укрпошта” планує випустити в грудні», – йдеться в повідомленні поштової компанії.

Голосування розпочалося 1 листопада й триватиме до 8:00 4 листопада. Проголосувати за найкращий ескіз марки можна на сторінках «Укрпошти» в соціальних мережах.

Назви ескізів марок:

№1 Дитячі мрії;
№2 Колядники і український воїн;
№3 Щастя – це бути разом;
№4 Роз’єднані війною;
№5 Під захистом Святого Миколая.

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Новости Днепра про Голосуй: Укрпошта обирає найкращий варіант різдвяної маркиУкраїнська Новости Днепра про Голосуй: Укрпошта обирає найкращий варіант різдвяної маркиРусский

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