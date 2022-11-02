Голосуй: Укрпошта обирає найкращий варіант різдвяної марки

Результати голосування оприлюднять 7 листопада на офіційній сторінці Укрпошти в Facebook.
До фіналу конкурсу увійшли п’ять марок, що найбільше відповідали його умовам. Взяти участь у голосуванні за найкращий варіант різдвяної марки може кожен охочий.
Саме ескіз, за який українці віддадуть найбільшу кількість голосів, буде зображено на різдвяній поштовій марці, яку “Укрпошта” планує випустити в грудні», – йдеться в повідомленні поштової компанії.
Голосування розпочалося 1 листопада й триватиме до 8:00 4 листопада. Проголосувати за найкращий ескіз марки можна на сторінках «Укрпошти» в соціальних мережах.
Назви ескізів марок:
№1 Дитячі мрії;
№2 Колядники і український воїн;
№3 Щастя – це бути разом;
№4 Роз’єднані війною;
№5 Під захистом Святого Миколая.
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