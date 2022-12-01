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  • Барвник вогню та левітуючий горщик: що незвичайного продають в Інтернеті в Дніпрі

Барвник вогню та левітуючий горщик: що незвичайного продають в Інтернеті в Дніпрі

Сьогодні 17:28
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Крім звичайних і потрібних всім речей на барахолках в Інтернеті можна знайти все, що завгодно - від батарейок до обігрівача та запчастин до чого завгодно. Але є на цих майданчиках нові та кумедні товари, що змушують сказати: «вау!». Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, що незвичайне продається на дошках оголошень в Інтернеті.

Новости Днепра про Барвник вогню та левітуючий горщик: що незвичайного продають в Інтернеті в Дніпрі

Незвичайний годинник із зерен кави коштуватиме 55 тис грн. Називаються він «Навколо світу» та зроблений вручну. На годиннику 13 циферблатів. Найбільший – показує український час, решта – час різних країн. Корпус годинника викладено з кави. Продавець повідомляє, що на їх оздоблення пішло 45 тис кавових зерен або 5 кг. Годинник покритий лаком. Вага виробу – 14 кг. Працює від двох батарейок.

Новости Днепра про Барвник вогню та левітуючий горщик: що незвичайного продають в Інтернеті в Дніпрі

Купити картину зі шкіри можна за 1,9 тис. грн. На картині «зображено» квіти та встановлений годинник. Останній цілком звичайний, а ось кожен листок та суцвіття квітів вирізані з натуральної шкіри.

Новости Днепра про Барвник вогню та левітуючий горщик: що незвичайного продають в Інтернеті в Дніпрі

Незвичайні квіткові вазони, що «висять» у повітрі, продають по 1,7 тис грн. Горщик левітує над підставкою за допомогою магніту та адаптера живлення, а ще вазон може обертатися.

Новости Днепра про Барвник вогню та левітуючий горщик: що незвичайного продають в Інтернеті в Дніпрі

Покривало, що світиться у темряві, продають в Інтернеті за 250 грн. Точний механізм роботи такого пледа не описаний продавцем, відомо, що, коли в кімнаті стає темно, на покривалі починають світитися зірки і планети. «Заряджають» покривало за допомогою звичайного світла або сонця.

Новости Днепра про Барвник вогню та левітуючий горщик: що незвичайного продають в Інтернеті в Дніпрі

Дрібку порошку, який змінює колір багаття, можна придбати за 90 грн. 25 грам хімічної суміші «перефарбують» вогонь у зелений, рожевий, синій чи блакитний колір. Головна умова – багаття має бути дров’яним. Однієї порції вистачає на годину горіння.

Новости Днепра про Барвник вогню та левітуючий горщик: що незвичайного продають в Інтернеті в Дніпрі

 

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Новости Днепра про Барвник вогню та левітуючий горщик: що незвичайного продають в Інтернеті в ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Барвник вогню та левітуючий горщик: що незвичайного продають в Інтернеті в ДніпріРусский

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