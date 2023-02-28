Гірка втрата: у бою з окупантами загинув 46-річний боєць із Дніпропетровщини

Світла пам'ять!

24 лютого під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кремінна Луганської області загинув наш земляк Колбун Олександр Олександрович. Йому було 46 років.

Про це повідомляє Покровська територіальна громада.

Олександр народився 3 жовтня 1976 року в смт Покровське. 1991 року здобув неповну середню освіту та продовжив навчання у вищому професійному училищі. З 1994 до 1996-го служив в армії. Довгий час працював на підприємстві «УкрАгро». З березня 2022 року чоловік долучився до лав Національної гвардії України.

Олександр був справжнім життєлюбом, енергійним, працьовитим, цінував кожну мить життя, був небайдужим до чужої біди, мріяв жити у мирній, незалежній країні. Саме це бажання й змусило його з перших днів війни стати на захист рідної Батьківщини, – йдеться у повідомленні.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна слава!

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