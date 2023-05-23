Гімнастки з Дніпропетровщини здобули шість нагород на міжнародних змаганнях

Про це повідомили у ДЮСШ №1.
«Чергове блискавичне досягнення юних гімнасток Інесси та Камілли Кравченко на турнірі з художньої гімнастики Neolife Cup, що проходив 18 травня у м. Тарту (Естонія). Дівчата завоювали аж шість нагород», – йдеться у повідомленні.
Камілла Кравченко – виступаючи у своїй віковій категорії серед дівчат 2013 р.н. отримала три золоті медалі турніру у таких видах, як вправи з обручем, вправи без предметів та загальний залік.
Інесса Кравченко – у своїй віковій категорії – дівчат 2014 р.н. завоювала дві золоті нагороди у правах без предметів, у загальному заліку, а також срібну медаль у вправах з обручем.
Вітаємо дівчат та їх тренера Олесю Король!
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Вітаємо з блискучим результатом!