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Гігантські вирви: росія вдарила ракетами по передмістю Запоріжжя

Сьогодні 08:30
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Російські війська вкотре здійснили ракетний удар по Запорізькій області, вдаривши ракетами С300 по одному з сіл в передмісті обласного центру. На місці прильоту утворилися гігантські вирви.

Новости Днепра про Гігантські вирви: росія вдарила ракетами по передмістю Запоріжжя

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Очільник області повідомив, що одна з ракет вибухнула в полі і не призвела до руйнувань. А от інша зачепила домоволодіння, пошкодивши будинок і господарчі споруди.

На щастя, обійшлося без жертв і поранених.

На решті території Запорізької області в плані ракетних ударів було спокійно.

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Новости Днепра про Гігантські вирви: росія вдарила ракетами по передмістю ЗапоріжжяУкраїнська Новости Днепра про Гігантські вирви: росія вдарила ракетами по передмістю ЗапоріжжяРусский

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