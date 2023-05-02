Гідно прожив 75 років: зупинилось серце отамана з Дніпропетровщини

Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.
Її очільник характеризує Анатолія Івановича як людину з великої літери, патріота, досвідченого та авторитетного фахівця в галузі сільського господарства Він сприяв розвитку сучасного козацтва, а з початку війни допомагав 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді, долучався до воонтерської діяльності.
“Життєвий шлях Анатолія Івановича Тіткіна – це яскравий приклад служіння українському народові та своїй малій Батьківщині, невичерпне джерело натхнення та сили духу, приклад людської гідності та добропорядності”.
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