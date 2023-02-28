“Геть РФ з ООН”: у Дніпрі сім поверхів зруйнованого ракетою будинку закрили гігантським банером (ФОТО)

На фасаді будинку, який зруйнувала російська ракета 14 січня, з’явився величезний банер із закликом вигнати РФ із ООН і Радбезу. Про це повідомляє Dnepr.info.
На банері є QR-код, посилання з якого веде на сайт з петицією щодо вигнання РФ із ООН.
Геть РФ з ООН. Підпишіть петицію, – сказано на банері.
Полотно закрило майже 8 поверхів зруйнованого під’їзду.
Для того, щоб петиція привернула увагу світу, треба зібрати близько мільйона підписів. Знайти її можна ТУТ.
Нагадаємо, 14 січня російська ракета влучила в будинок на Перемозі. Тоді загинуло 46 людей, ще більше 80 отримали поранення. Нещодавно поблизу багатоповерхівки провели панахиду за померлими під час теракту.
Наразі комунальники почали відновлювальні роботи в частині будинку, яка вціліла, а мешканцям, чиї квартири зруйновані вщент, скоро почнуть виплачувати компенсації.
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