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  • “Геть РФ з ООН”: у Дніпрі сім поверхів зруйнованого ракетою будинку закрили гігантським банером (ФОТО)

“Геть РФ з ООН”: у Дніпрі сім поверхів зруйнованого ракетою будинку закрили гігантським банером (ФОТО)

Сьогодні 17:18
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У Дніпрі на зруйнованому будинку повісили банер із закликом вигнати РФ із ООН.
Новости Днепра про

фото: Dnepr.info

На фасаді будинку, який зруйнувала російська ракета 14 січня, з’явився величезний банер із закликом вигнати РФ із ООН і Радбезу. Про це повідомляє Dnepr.info.

На банері є QR-код, посилання з якого веде на сайт з петицією щодо вигнання РФ із ООН. 

Геть РФ з ООН. Підпишіть петицію, – сказано на банері. 

Полотно закрило майже 8 поверхів зруйнованого під’їзду. 

Для того, щоб петиція привернула увагу світу, треба зібрати близько мільйона підписів. Знайти її можна ТУТ

Новости Днепра про

фото: Dnepr.info

Нагадаємо, 14 січня російська ракета влучила в будинок на Перемозі. Тоді загинуло 46 людей, ще більше 80 отримали поранення. Нещодавно поблизу багатоповерхівки провели панахиду за померлими під час теракту. 

Наразі комунальники почали відновлювальні роботи в частині будинку, яка вціліла, а мешканцям, чиї квартири зруйновані вщент, скоро почнуть виплачувати компенсації. 

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