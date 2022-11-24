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  • Геннадій Гуфман: Знадобиться переосмислення суті та завдань органів місцевої влади

Геннадій Гуфман: Знадобиться переосмислення суті та завдань органів місцевої влади

Сьогодні 16:43
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"Возможно, потребуется переосмысление и перезагрузка большинства устоявшихся принципов, в том числе – сути и задач органов местной власти", - вважає Геннадій Гуфман.

Новости Днепра про Геннадій Гуфман: Знадобиться переосмислення суті та завдань органів місцевої влади

Депутат Дніпропетровської обласної ради Геннадій Гуфман в авторській колонці для сайту «Українські новини» поділився своїм баченням роботи органів місцевого самоврядування і окреслив проблеми, які потребують вирішення після завершення війни.

У нас, образно говоря, создан только «скелет» – первичная конструкция системы местного самоуправления, которая возможно и стремилась к европейским образцам, но война сделала свое дело. Будет ли этот «скелет» расти сам? Вряд ли. Его надо строить, наращивать, желательно эволюционно, кропотливо, с учетом национальных, экономических, географических и других особенностей. За два года работы в областном совете я определил для себя: развитие местного самоуправления – важно, нужно и необходимо. Другое дело – возможно ли это в условиях войны? Уверен, из тех испытаний, которые сейчас переживает Украина, мы выйдем сильнее, мудрее и прагматичнее. Возможно, потребуется переосмысление и перезагрузка большинства устоявшихся принципов, в том числе – сути и задач органов местной власти, – написав він.

Повний текст матеріалу Геннадія Гуфмана читайте тут.

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Новости Днепра про Геннадій Гуфман: Знадобиться переосмислення суті та завдань органів місцевої владиУкраїнська Новости Днепра про Геннадій Гуфман: Знадобиться переосмислення суті та завдань органів місцевої владиРусский

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