Геннадій Гуфман: Дуже схоже, що зараз до нашої країни наближається ризикована ситуація – за іронією долі лишитися самим вдома

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Депутат Дніпропетровської обласної ради Геннадій Гуфман в авторській колонці для сайту «Українські новини» виклав свої роздуми щодо сьогоднішньої ситуації в Україні.

Зокрема, він зазначив: «По иронии судьбы многие нынче успешные государства когда-то, что называется, «вышли из войны». Большинство стран Европы по своей воле или вынужденно участвуя в войнах, после их завершения становились сильнее. Создавали или усовершенствовали свои государственные институты, корректировали экономический курс, шлифовали налоговую политику. Даже проигравшая всем 77 лет назад Германия смогла сыграть на противоречиях победителей и реализовать знаменитый план Маршалла, которому немцы обязаны своим сегодняшним благополучием. Хотя изначально за основу восстановления Германии был взят план Моргентау (экс-министр финансов США), предполагающий ликвидацию тяжелой промышленности и превращение этого государства в аграрное. Иногда мне кажется, что кто-то таки нашел этот выцветший документ и хочет вдохнуть в него новую жизнь. У нас, в Украине. Очень похоже, сейчас к нашей стране приближается рискованная ситуация – по иронии судьбы оказаться одним дома».

Повний текст авторської колонки Геннадія Гуфмана читайте за посиланням.

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