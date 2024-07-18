“Генератор не тяне”: у Дніпрі тимчасово закривають деякі супермаркети

У Дніпрі деякі супермаркети повністю закриваються поки немає світла.

Деякі супермаркети вимушені закриватися на час відключень світла. Там, де генератори працюють, працівники накривають холодильники, аби зберегти холод. Покупці не можуть придбати товари, які потребують охолодження, але решта харчів доступні до продажу.

Але подекуди навіть там, де генератори були, їх вже немає. Через спеку прилади не витримують навантаження. Без холодильників нормально працювати неможливо, тому деякі магазини наважуються повністю припинити роботу.

Зокрема, на ж/м Покровський, де останні дні зі світлом все погано, не працює “Варус”, повідомляють місцеві жителі.

Вхід до торговельної зали перегородили продуктовими візочками. Дніпряни кажуть, що раніше магазин працював і при відключеннях, але зараз генератори “не тягнуть”.

Зауважимо, на ж/м Покровський вже третю добу є проблеми зі світлом. Низка будинків досі не заживлені, а місцеві жителі заряджаються від генератора, який поставили у дворі.

Нагадаємо, у Дніпрі в одному з АТБ псуються продукти через відключення світла.

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