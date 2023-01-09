10 відомих пам’ятників, які прибрали з вулиць Дніпра, починаючи з 2014-го

Цього року з вулиць Дніпра вже прибрали три пам'ятники. Трохи більше було демонтовано у грудні 2022 року. Більшість людей, на честь яких було встановлено монументи у нашому місті, не мала до Дніпра жодного відношення. Журналісти dnepr.info зібрали добірку з ТОП-10 пам'ятників, які раніше перебували на вулицях міста, а сьогодні вирушили до музею чи КП «Зооконтроль» на тимчасове зберігання.

Першим у Дніпрі прибрали пам’ятник Леніну на Майдані Героїв Майдану. З’явився він там у 1957 році, був місцем збору для проведення різноманітних демонстрацій та мітингів. У лютому 2014 року від пам’ятника залишився один постамент.

Також у червні 2014 року було демонтовано пам’ятник Леніну, що стоїть біля скверу Героїв. Встановлено його там у 1972 році.

Пам’ятник Григорію Петровському у Дніпрі з’явився 1976 року на однойменній площі. На початку 2016 року його звідти прибрали.

Наприкінці грудня минулого року у Дніпрі знесли пам’ятник радянському письменнику Максиму Горькому. Знаходився він на вулиці Княгині Ольги. Був встановлений у 1977 році. Коли пам’ятник ставили, то заявили, що хоч Горький до нашого міста не має стосунку, але він «надихався ним, коли писав свої твори».

Пам’ятник генералу Юхиму Пушкіну встановили у Дніпрі 1945 року. Військовий брав участь у обороні та звільненні Дніпра під час Другої світової війни. Спочатку пам’ятник був «тимчасовий», і на постаменті стояла машина Т-70, у середині 1960-х його вирішили «реконструювати» та поставили замість легкого танку значно більший Т-34. 4 січня цього року «Танк» із перетину проспектів прибрали.

Також 4 січня у місті було демонтовано пам’ятник Олександру Матросову. Знаходився він неподалік Преображенського собору. Пам’ятник було відкрито 1975 року. За деякими даними, Матросов був уродженцем Дніпра, а під час Другої світової війни грудьми закрив кулемет і таким чином урятував товаришів. Помер у 1943 році.

17 грудня 2022 року в Дніпрі прибрали одразу два пам’ятники. Перший – Володі Дубініна, що знаходився в однойменному парку. Дубінін був піонером і членом партизанського загону у Керчі. Пам’ятник встановили у Дніпрі у 1967 році.

А також демонтували пам’ятник Олександру Пушкіну, що знаходився на проспекті Лесі Українки. Пушкін під час свого вигнання був у нашому місті, провів тут кілька тижнів, мешкав у будинку генерала і навіть бував на Мандриківці. Встановили погруддя у Дніпрі у 1901 році на гроші жителів міста.

28 грудня 2022 року у Дніпрі було знесено пам’ятник Валерію Чкалову. Знаходився він неподалік від парку Глоби. Був встановлений у 1981 році. Валерій Чкалов був льотчиком-випробувачем, здійснив безпосадковий переліт із Москви до Ванкувера.

6 січня 2023 року в Дніпрі з постаменту на бульварній частині проспекту Яворницького було прибрано пам’ятник Михайлу Ломоносову – російському вченому. Він був встановлений у нашому місті у 1971 році. Вважається, що Ломоносов вивчав мінералогію та був засновником гірничої справи.

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