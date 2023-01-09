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10 відомих пам’ятників, які прибрали з вулиць Дніпра, починаючи з 2014-го

Сьогодні 18:55
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Цього року з вулиць Дніпра вже прибрали три пам'ятники. Трохи більше було демонтовано у грудні 2022 року. Більшість людей, на честь яких було встановлено монументи у нашому місті, не мала до Дніпра жодного відношення. Журналісти dnepr.info зібрали добірку з ТОП-10 пам'ятників, які раніше перебували на вулицях міста, а сьогодні вирушили до музею чи КП «Зооконтроль» на тимчасове зберігання.

Новости Днепра про 10 відомих пам'ятників, які прибрали з вулиць Дніпра, починаючи з 2014-го

Першим у Дніпрі прибрали пам’ятник Леніну на Майдані Героїв Майдану. З’явився він там у 1957 році, був місцем збору для проведення різноманітних демонстрацій та мітингів. У лютому 2014 року від пам’ятника залишився один постамент.

Новости Днепра про 10 відомих пам'ятників, які прибрали з вулиць Дніпра, починаючи з 2014-го

Також у червні 2014 року було демонтовано пам’ятник Леніну, що стоїть біля скверу Героїв. Встановлено його там у 1972 році.

Новости Днепра про 10 відомих пам'ятників, які прибрали з вулиць Дніпра, починаючи з 2014-го

Пам’ятник Григорію Петровському у Дніпрі з’явився 1976 року на однойменній площі. На початку 2016 року його звідти прибрали.

Новости Днепра про 10 відомих пам'ятників, які прибрали з вулиць Дніпра, починаючи з 2014-го

Наприкінці грудня минулого року у Дніпрі знесли пам’ятник радянському письменнику Максиму Горькому. Знаходився він на вулиці Княгині Ольги. Був встановлений у 1977 році. Коли пам’ятник ставили, то заявили, що хоч Горький до нашого міста не має стосунку, але він «надихався ним, коли писав свої твори».

Новости Днепра про 10 відомих пам'ятників, які прибрали з вулиць Дніпра, починаючи з 2014-го

Пам’ятник генералу Юхиму Пушкіну встановили у Дніпрі 1945 року. Військовий брав участь у обороні та звільненні Дніпра під час Другої світової війни. Спочатку пам’ятник був «тимчасовий», і на постаменті стояла машина Т-70, у середині 1960-х його вирішили «реконструювати» та поставили замість легкого танку значно більший Т-34. 4 січня цього року «Танк» із перетину проспектів прибрали.

Новости Днепра про 10 відомих пам'ятників, які прибрали з вулиць Дніпра, починаючи з 2014-го

Також 4 січня у місті було демонтовано пам’ятник Олександру Матросову. Знаходився він неподалік Преображенського собору. Пам’ятник було відкрито 1975 року. За деякими даними, Матросов був уродженцем Дніпра, а під час Другої світової війни грудьми закрив кулемет і таким чином урятував товаришів. Помер у 1943 році.

Новости Днепра про 10 відомих пам'ятників, які прибрали з вулиць Дніпра, починаючи з 2014-го

17 грудня 2022 року в Дніпрі прибрали одразу два пам’ятники. Перший – Володі Дубініна, що знаходився в однойменному парку. Дубінін був піонером і членом партизанського загону у Керчі. Пам’ятник встановили у Дніпрі у 1967 році.

Новости Днепра про 10 відомих пам'ятників, які прибрали з вулиць Дніпра, починаючи з 2014-го

А також демонтували пам’ятник Олександру Пушкіну, що знаходився на проспекті Лесі Українки. Пушкін під час свого вигнання був у нашому місті, провів тут кілька тижнів, мешкав у будинку генерала і навіть бував на Мандриківці. Встановили погруддя у Дніпрі у 1901 році на гроші жителів міста.

Новости Днепра про 10 відомих пам'ятників, які прибрали з вулиць Дніпра, починаючи з 2014-го

28 грудня 2022 року у Дніпрі було знесено пам’ятник Валерію Чкалову. Знаходився він неподалік від парку Глоби. Був встановлений у 1981 році. Валерій Чкалов був льотчиком-випробувачем, здійснив безпосадковий переліт із Москви до Ванкувера.

Новости Днепра про 10 відомих пам'ятників, які прибрали з вулиць Дніпра, починаючи з 2014-го

6 січня 2023 року в Дніпрі з постаменту на бульварній частині проспекту Яворницького було прибрано пам’ятник Михайлу Ломоносову – російському вченому. Він був встановлений у нашому місті у 1971 році. Вважається, що Ломоносов вивчав мінералогію та був засновником гірничої справи.

Новости Днепра про 10 відомих пам'ятників, які прибрали з вулиць Дніпра, починаючи з 2014-го

 

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Новости Днепра про 10 відомих пам'ятників, які прибрали з вулиць Дніпра, починаючи з 2014-гоУкраїнська Новости Днепра про 10 відомих пам'ятників, які прибрали з вулиць Дніпра, починаючи з 2014-гоРусский

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