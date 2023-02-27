Гатять і серед ночі, і серед дня: сьогодні двічі обстріляли Нікопольщину

8 пошкоджених приватних будинків і ще 3 господарські споруди, кілька понівечених автівок та газогін – такі наслідки обстрілів Марганецької ТГ. Окупанти гатили з важкої артилерії по Марганцю й по мирним селам громади, випустивши майже чотири десятки снарядів. На щастя, людей не зачепило.
Окрім цього, армія рф атакувала Нікополь. Наслідки уточнюються, люди неушкоджені.
Також протягом дня стався обстріл Великомихайлівської громади у Синельниківському районі, внаслідок якого пошкоджено легковий автомобіль. На щастя, постраждалих немає.
Терористи воюють і помирають за імперські амбіції країни-агресора, проти демократичного світу і здорового ґлузду. Окупантам ніколи не перемогти у цій війні. Сили оборони з нами, Президент з нами, цивілізовані країни з нами. Вистоїмо і разом переможемо,– написав голова облради Микола Лукашук
Нам болить кожен район. Кожне місто і село, де росіяни чинять терор. Дуже важливо, щоб усі громадяни розуміли, що про них знають і пам’ятають. Усе – на контролі держави та ЗСУ,– пише начальник Дніпро ОВА Сергій Лисак.
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