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Гатять і серед ночі, і серед дня: сьогодні двічі обстріляли Нікопольщину

Сьогодні 20:30
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Окупанти обстріляли Нікопольщину вдень 27 лютого. Гатили по Нікополю і Марганцю.

Новости Днепра про Гатять і серед ночі, і серед дня: сьогодні двічі обстріляли Нікопольщину

8 пошкоджених приватних будинків і ще 3 господарські споруди, кілька понівечених автівок та газогін – такі наслідки обстрілів Марганецької ТГ. Окупанти гатили з важкої артилерії по Марганцю й по мирним селам громади, випустивши майже чотири десятки снарядів. На щастя, людей не зачепило.

Окрім цього, армія рф атакувала Нікополь. Наслідки уточнюються, люди неушкоджені.

Також протягом дня стався обстріл Великомихайлівської громади у Синельниківському районі, внаслідок якого пошкоджено легковий автомобіль. На щастя, постраждалих немає.

 

Терористи воюють і помирають за імперські амбіції країни-агресора, проти демократичного світу і здорового ґлузду. Окупантам ніколи не перемогти у цій війні. Сили оборони з нами, Президент з нами, цивілізовані країни з нами. Вистоїмо і разом переможемо,– написав голова облради Микола Лукашук

 

Нам болить кожен район. Кожне місто і село, де росіяни чинять терор. Дуже важливо, щоб усі громадяни розуміли, що про них знають і пам’ятають. Усе – на контролі держави та ЗСУ,– пише начальник Дніпро ОВА Сергій Лисак.

Новости Днепра про Гатять і серед ночі, і серед дня: сьогодні двічі обстріляли Нікопольщину

Новости Днепра про Гатять і серед ночі, і серед дня: сьогодні двічі обстріляли Нікопольщину

Новости Днепра про Гатять і серед ночі, і серед дня: сьогодні двічі обстріляли Нікопольщину

Новости Днепра про Гатять і серед ночі, і серед дня: сьогодні двічі обстріляли Нікопольщину

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