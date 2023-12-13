“Гарячі джерела” у туалеті однієї із шкіл Дніпра: у Гумдепі пояснили, що сталося

Зранку в соцмережах поширили відео ймовірно зняте у дніпровській школі №28. На записі було видно, як в одному із туалетів з стелі ллється окріп.
Святе джерело відкрилось у 28 школі. Відтепер учні можуть скористатися послугами SPA або джакузі, – йшлося в повідомленні.
Дніпряни припустили, що стався прорив труби опалення, тому на школярів міг литися окріп.
Як пояснили в ГумДепі, такий інцидент дійсно був, але причина виникнення гарячих джерел не аварія, а пустощі дітей.
Щодо відео у школі №28, яке розповсюджується у соцмережах! Учні відкрили крани з труб системи опалення! Крани закрили – «SPA-процедури» завершено! Шановні, це наше спільне майно, бережіть його, йдеться у повідомленні.
Наразі працюють фахівці, які ліквідовують наслідки підтоплення.
Те саме відео можна побачити нижче:
Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі через кібератаку на “Київстар” не працюють світлофори, сирени, а також знову може не бути вуличного освітлення. Також подекуди вимкнули воду та опалення.
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