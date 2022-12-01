Гарний знак: мешканців Дніпра здивувало “подвійне небо” (ФОТО)

Вперше за довгий час у Дніпрі сонячно, ба більше, над містом сьогодні зависло “подвійне небо”. Дніпрян здивувало незвичне природне явище, тому в соцмережах з’явилися десятки фото з різних ракурсів.
На одній половині неба ні хмаринки, а на іншій – пухнасті хмари, і здається, наче воно поділене на дві частини.
Хтось порівнює це з хвилями, які збираються накрити чисте небо, а хтось каже, що сонце, наче витісняє темні хмари.
Деякі назвали це природне явище: “Вищі Сили закривають небо над Україною!”. Дніпряни впевнені, що це гарний знак і “темні сили” скоро підуть з нашої землі. У будь-якому випадку, це красиво.
Якщо ви раптом проґавили цей момент, ми зібрали для вас дивовижні фото сьогоднішнього неба.
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