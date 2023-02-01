Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Гарні новини: ЗСУ ліквідували майже 1000 окупантів за добу

Сьогодні 10:00
просмотров

У Генеральному штабі ЗСУ назвали актуальні на 1 лютого дані щодо втрат російської армії у війні проти України.

Новости Днепра про Гарні новини: ЗСУ ліквідували майже 1000 окупантів за добу

З 24 лютого 2022 року в Україні загинуло близько 128 420 російських солдатів, 920 із них – за останню добу.

Втрати російської армії у техніці:

  • танків ‒ 3209 (+8),
  • бойових броньованих машин – 6382 (+4),
  • артилерійських систем – 2207 (+10),
  • РСЗВ – 458 (+4),
  • засобів ППО – 221 (+0),
  • літаків – 293 (+0),
  • вертольотів – 284 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+0),
  • крилаті ракети – 796 (+0),
  • кораблі/катери – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5061 (+13),
  • спеціальна техніка – 200 (+0).

Читайте також:

Новости Днепра про Гарні новини: ЗСУ ліквідували майже 1000 окупантів за добуУкраїнська Новости Днепра про Гарні новини: ЗСУ ліквідували майже 1000 окупантів за добуРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Сусіди прийшли на допомогу: у Кам’янському чоловік отруївся чадним газом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Сусіди прийшли на допомогу: у Кам’янському чоловік отруївся чадним газом

    Житель Кам'янського розпалив піч на дачі та ледь не загинув…

    І собі, і улюбленцю: мешканець Дніпропетровщини вкрав текілу і корм для кота
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    І собі, і улюбленцю: мешканець Дніпропетровщини вкрав текілу і корм для кота

    27 березня, чоловік викрав 0,7 л текіли та три пачки…

    Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт Дніпра 1 лютого
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт Дніпра 1 лютого

    У середу, 1 лютого, у Дніпрі на маршрутах електротранспорту працюють…

    Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, – Генштаб

    Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 31 січня…

    Наверх