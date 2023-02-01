Гарні новини: ЗСУ ліквідували майже 1000 окупантів за добу

У Генеральному штабі ЗСУ назвали актуальні на 1 лютого дані щодо втрат російської армії у війні проти України.

З 24 лютого 2022 року в Україні загинуло близько 128 420 російських солдатів, 920 із них – за останню добу.

Втрати російської армії у техніці:

танків ‒ 3209 (+8),

бойових броньованих машин – 6382 (+4),

артилерійських систем – 2207 (+10),

РСЗВ – 458 (+4),

засобів ППО – 221 (+0),

літаків – 293 (+0),

вертольотів – 284 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+0),

крилаті ракети – 796 (+0),

кораблі/катери – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 5061 (+13),

спеціальна техніка – 200 (+0).

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