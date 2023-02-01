Гарні новини: ЗСУ ліквідували майже 1000 окупантів за добу
У Генеральному штабі ЗСУ назвали актуальні на 1 лютого дані щодо втрат російської армії у війні проти України.
З 24 лютого 2022 року в Україні загинуло близько 128 420 російських солдатів, 920 із них – за останню добу.
Втрати російської армії у техніці: танків ‒ 3209 (+8), бойових броньованих машин – 6382 (+4), артилерійських систем – 2207 (+10), РСЗВ – 458 (+4), засобів ППО – 221 (+0), літаків – 293 (+0), вертольотів – 284 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+0), крилаті ракети – 796 (+0), кораблі/катери – 18 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 5061 (+13), спеціальна техніка – 200 (+0). Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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