Гарні новини: прикордонники відбили два штурми росіян під Бахмутом

Про це повідомляє Держприкордонслужба.
“Оператори БПЛА визначили маршрут руху противника та координати захоплених ним об’єктів. Танкісти ЗСУ знищили споруду, де перебували окупанти – щонайменше п’ятеро ліквідовано”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що прикордонники-мінометники обстріляли ворожі сили перед оборонними позиціями і знищили 20 загарбників.
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