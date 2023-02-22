Гарні новини: прикордонники відбили два штурми росіян під Бахмутом

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Зазначається також, що прикордонники-мінометники обстріляли ворожі сили перед оборонними позиціями і знищили 20 загарбників.

“Оператори БПЛА визначили маршрут руху противника та координати захоплених ним об’єктів. Танкісти ЗСУ знищили споруду, де перебували окупанти – щонайменше п’ятеро ліквідовано”, – йдеться в повідомленні.

Про це повідомляє Держприкордонслужба .

Українські прикордонники відбили два ворожих штурми на Бахмутському напрямку. Внаслідок бойової роботи ліквідовано щонайменше 25 російських загарбників.