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Гарні новини: прикордонники відбили два штурми росіян під Бахмутом

Сьогодні 19:45
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Українські прикордонники відбили два ворожих штурми на Бахмутському напрямку. Внаслідок бойової роботи ліквідовано щонайменше 25 російських загарбників.

Новости Днепра про Гарні новини: прикордонники відбили два штурми росіян під Бахмутом

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Оператори БПЛА визначили маршрут руху противника та координати захоплених ним об’єктів. Танкісти ЗСУ знищили споруду, де перебували окупанти – щонайменше п’ятеро ліквідовано”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що прикордонники-мінометники обстріляли ворожі сили перед оборонними позиціями і знищили 20 загарбників.

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Новости Днепра про Гарні новини: прикордонники відбили два штурми росіян під БахмутомУкраїнська Новости Днепра про Гарні новини: прикордонники відбили два штурми росіян під БахмутомРусский

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