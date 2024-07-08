Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ганяв зі швидкістю 100 км та їздив без прав: у Дніпрі затримали водія “ЗАЗ”

Ганяв зі швидкістю 100 км та їздив без прав: у Дніпрі затримали водія “ЗАЗ”

Сьогодні 10:27
просмотров

У Дніпрі затримали водія без прав, який ганяв дорогами міста на швидкості 100 км.

Новости Днепра про Ганяв зі швидкістю 100 км та їздив без прав: у Дніпрі затримали водія

5 липня вдень, екіпаж зупинив у Центральному районі автомобіль ЗАЗ. Чоловік за кермом порушив швидкісний режим – рухався зі швидкістю 102 км/г, при дозволеній — 50 км/г. Поліцейські зафіксували порушення приладом Трукам.

Водій надав інспекторам документи, але перевіривши водійське посвідчення за базами МВС, патрульні з’ясували, що документ з такими даними зареєстрований за іншою особою. До того ж посвідчення мало сліди підробки.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Також водієві винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права ним керувати) КУпАП.

Читайте також:

Новости Днепра про Ганяв зі швидкістю 100 км та їздив без прав: у Дніпрі затримали водія Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    З’являються щодня: у Дніпрі на озері Курячому оселилися сотні чапель (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:17
    З’являються щодня: у Дніпрі на озері Курячому оселилися сотні чапель (ФОТО)

    Озеро Куряче в Дніпрі уподобали чаплі.

    У Дніпрі через ворожий обстріл відбулися зміни у маршрутах громадського транспорту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:11
    У Дніпрі через ворожий обстріл відбулися зміни у маршрутах громадського транспорту

    Відбулися зміни у маршрутах громадського транспорту.

    У Дніпрі лунає серія вибухів: не покидайте укриття
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:52
    У Дніпрі лунає серія вибухів: не покидайте укриття

    Жителі Дніпра почули вибух.

    У Дніпрі в покинутій будівлі виявили труп: коментар поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:01
    У Дніпрі в покинутій будівлі виявили труп: коментар поліції

    В одній з покинутих будівель у Дніпрі містяни побачили труп.

    Наверх