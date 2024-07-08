Ганяв зі швидкістю 100 км та їздив без прав: у Дніпрі затримали водія “ЗАЗ”

5 липня вдень, екіпаж зупинив у Центральному районі автомобіль ЗАЗ. Чоловік за кермом порушив швидкісний режим – рухався зі швидкістю 102 км/г, при дозволеній — 50 км/г. Поліцейські зафіксували порушення приладом Трукам.
Водій надав інспекторам документи, але перевіривши водійське посвідчення за базами МВС, патрульні з’ясували, що документ з такими даними зареєстрований за іншою особою. До того ж посвідчення мало сліди підробки.
На місце викликали слідчо-оперативну групу. Також водієві винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права ним керувати) КУпАП.
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