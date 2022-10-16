Ганна Маляр розповіла про співвідношення втрат української та російської армії

Заступник міністраоборони Ганна Маляр повідомила про співвідношення втрат армій України та Росії.

За словами Маляр, наразі співвідношенння втрат армій України та росії становить 1 до 6,5.

Про це заступник міністра повідомила, посилаючись на командувача ОК “Південь” генерала Андрія Ковальчука.

Генерал вважає, що критичною рисою співвідношення втрвт стане мить, коли втрати будуть 1 до 8. Це, за словами Ковальчука, спричинить психологічний занепад армії противника.

На сьогоднішній ранок втрати російських військових у війні проти України становлять 65 тисяч в особовому складі.

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