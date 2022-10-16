Ганна Маляр розповіла про співвідношення втрат української та російської армії

За словами Маляр, наразі співвідношенння втрат армій України та росії становить 1 до 6,5.
Про це заступник міністра повідомила, посилаючись на командувача ОК “Південь” генерала Андрія Ковальчука.
Генерал вважає, що критичною рисою співвідношення втрвт стане мить, коли втрати будуть 1 до 8. Це, за словами Ковальчука, спричинить психологічний занепад армії противника.
На сьогоднішній ранок втрати російських військових у війні проти України становлять 65 тисяч в особовому складі.
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