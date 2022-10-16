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Ганна Маляр розповіла про співвідношення втрат української та російської армії

Сьогодні 17:22
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Заступник міністраоборони Ганна Маляр повідомила про співвідношення втрат армій України та Росії.
Новости Днепра про Ганна Маляр розповіла про співвідношення втрат української та російської армії

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За словами Маляр, наразі співвідношенння втрат армій України та росії становить 1 до 6,5.

Про це заступник міністра повідомила, посилаючись на командувача ОК “Південь” генерала Андрія Ковальчука.

Генерал вважає, що критичною рисою співвідношення втрвт стане мить, коли втрати будуть 1 до 8. Це, за словами Ковальчука, спричинить психологічний занепад армії противника.

На сьогоднішній ранок втрати російських військових у війні проти України становлять 65 тисяч в особовому складі.

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