Фотограф із Дніпра показав мініатюрних “зимових” пташок (ФОТО)

У Дніпрі зимують маленькі пташки.

Фотограф-анімаліст Олег Присяжнюк поділився фотографіями пташок, які зимують в Дніпрі.

Пташки, які залишилися зимувати справжні бійці, бо добувати їжу взимку дуже важко. За словами орнітологів, під час холодних зим на Дніпропетровщині через нестачу корму гине від 30 до 60 відсотків дрібних пташок.

По можливості залишайте їжу пташкам. Чижик може їсти насіння маку, ріпаку, льону. Синичці можна дати несолене сало, насіння соняшника, дині, гарбуза, кавуна , трохи роздавлені волоські горіхи, арахіс (несолоний), ізюм, сухі вишні.

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