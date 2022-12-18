Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Фотограф із Дніпра показав мініатюрних “зимових” пташок (ФОТО)

Сьогодні 14:24
просмотров

У Дніпрі зимують маленькі пташки.

Фотограф-анімаліст Олег Присяжнюк поділився фотографіями пташок, які зимують в Дніпрі.

Пташки, які залишилися зимувати справжні бійці, бо добувати їжу взимку дуже важко. За словами орнітологів, під час холодних зим на Дніпропетровщині через нестачу корму гине від 30 до 60 відсотків дрібних пташок.

Новости Днепра про Фотограф із Дніпра показав мініатюрних

Довгохвоста синичка

Новости Днепра про Фотограф із Дніпра показав мініатюрних

Зяблик

По можливості залишайте їжу пташкам. Чижик може їсти насіння маку, ріпаку, льону. Синичці можна дати несолене сало, насіння соняшника, дині, гарбуза, кавуна , трохи роздавлені волоські горіхи, арахіс (несолоний), ізюм, сухі вишні.

Новости Днепра про Фотограф із Дніпра показав мініатюрних

Читайте також:

Новости Днепра про Фотограф із Дніпра показав мініатюрних Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як тобі таке, Ілоне Маску?: у Дніпрі до авто приєднали піч на дровах (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:45
    Як тобі таке, Ілоне Маску?: у Дніпрі до авто приєднали піч на дровах (ВІДЕО)

    У Дніпрі водій вмонтував в машину піч на дровах.

    У двох районах Дніпра немає тепла: яка ситуація з водою та опаленням в місті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:41
    У двох районах Дніпра немає тепла: яка ситуація з водою та опаленням в місті

    У Дніпрі майже всьому місту повернули воду та опалення.

    На війні з рашистами загинув боєць тероборони з Кривого Рогу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:00
    На війні з рашистами загинув боєць тероборони з Кривого Рогу

    15 грудня під час виконання бойового завдання героїчно загинув Євген…

    У Дніпрі по набережній бігають фламінго, Санти та жираф (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:36
    У Дніпрі по набережній бігають фламінго, Санти та жираф (ФОТО)

    У Дніпрі відбувся костюмований забіг.

    Наверх