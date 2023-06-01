Фонтани, що світяться, і кулі, що парять у повітрі: на яких вулицях у Дніпрі можна помилуватися вечірньою ілюмінацією

Відпочити після роботи та помилуватися красою вулиць міста можна одразу на кількох локаціях у Дніпрі. Вони перетворені на пішохідні зони, де є всі зручності для проведення часу, зустрічей та фотосесій. Тут жителі можуть гуляти з дітьми, милуватися яскравим підсвічуванням та фонтанами.

Вулиця Яворницького

На вулиці, що веде до парку Шевченка щовечора запалюється десятки вогнів, а сам вхід до парку регулярно підсвічують різними кольорами. Вулиця кілька років тому стала пішохідною і тут є все для комфорту людей: лавочки, гойдалки, питний фонтан і навіть столики.

Сквер Прибережний

Сквер було відкрито у 2019 році. Більшу його частину займають дитячі майданчики, є багато лавок та великий фонтан. У нічний час у сквері включають підсвічування та ліхтарі. Завдяки цьому змінюється весь вигляд території.

Катеринославський бульвар

З настанням сутінків тут включаються різноманітна ілюмінація. З двох боків бульвар оточений магазинами, барами, ресторанами і щовечора кожен із них запалює вогні. «Фішка» бульвару – великі кулі та кола, наче підвішені в повітрі. Місце виглядає дуже яскраво та стильно. Тут регулярно проводяться різноманітні фотосесії. Але місць для сидіння на бульварі дуже мало.

Вулиця Короленка

Реконструкція вулиці завершилася 2020 року. Тоді ж вона стала пішохідною зоною. Тут уклали тротуарну плитку, встановили лави, фонтан, сучасне освітлення та кілька арт-об’єктів. У вечірній час тут включається підсвічування дерев, фонтану та вуличних «ліхтариків», які ніби парять у повітрі. Колір підсвічування регулярно змінюється і яким кольором заграє вода у фонтані завжди сюрприз. Також змінюється колір будівель, що стоять на вулиці.

І хоча повномасштабна війна внесла свої корективи в освітлення пішохідних вулиць – вони тепер сяють не так яскраво, частину ілюмінації відключено, але все одно вони виглядають дуже гарно.

фото взяті з відкритих джерел та носять ілюстративний характер, оскільки були зроблені до 24.02.2022

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