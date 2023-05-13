Фінал Євробачення вже сьогодні: де дивитися та як голосувати

Сьогодні, 13 травня, в Ліверпулі пройде фінал головного пісенного конкурсу Євробачення-2023.

Україну представляє гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel. Дивіться їхній виступ під номером 19.

Де та коли дивитися фінал Євробачення-2023

Трансляція гранд-фіналу відбудеться о 22:00 за київським часом. Стежити за дійством можна буде на:

офіційній Facebook-сторінці Євробачення;

сайті “Суспільне Культура”;

сайті “Суспільне Євробачення”;

YouTube-каналі “Євробачення Україна”;

YouTube-каналі пісенного конкурсу “Євробачення”;

через додаток “Дія”.

Як віддати голос за учасника

За правилами конкурсу, голосувати за представника своєї країни не можна.

Але щоб віддати голос за учасника, який вам сподобався, потрібно буде надіслати смс-повідомлення на номер 7576 з його номером. Також можна проголосувати через програму Eurovision Song Contest.

Хто пройшов у фінал конкурсу

До завершальної частини пісенного дійства потрапили Албанія, Кіпр, Естонія, Бельгія, Австрія, Литва, Польща, Австралія, Вірменія, Словенія, Норвегія, Сербія, Португалія, Хорватія, Швейцарія, Ізраїль, Молдова, Швеція, Чехія, Фінляндія.

Крім того, автоматично до фіналу проходять країни-засновниці Євробачення. Це Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Іспанія.

Цьогоріч до цього списку додається Україна як переможниця конкурсу минулого року.

Зазначимо, букмекери Євробачення віддають Україні третє місце на конкурсі.

Слухайте пісню гурту TVORCHI, з якою вони представляють Україну:

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