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Фінал Євробачення вже сьогодні: де дивитися та як голосувати

Сьогодні 20:11
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Сьогодні, 13 травня, в Ліверпулі пройде фінал головного пісенного конкурсу Євробачення-2023.

Новости Днепра про Фінал Євробачення вже сьогодні: де дивитися та як голосувати

Україну представляє гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel. Дивіться їхній виступ під номером 19.

Де та коли дивитися фінал Євробачення-2023

Трансляція гранд-фіналу відбудеться о 22:00 за київським часом. Стежити за дійством можна буде на:

Як віддати голос за учасника

За правилами конкурсу, голосувати за представника своєї країни не можна.

Але щоб віддати голос за учасника, який вам сподобався, потрібно буде надіслати смс-повідомлення на номер 7576 з його номером. Також можна проголосувати через програму Eurovision Song Contest.

Хто пройшов у фінал конкурсу

До завершальної частини пісенного дійства потрапили Албанія, Кіпр, Естонія, Бельгія, Австрія, Литва, Польща, Австралія, Вірменія, Словенія, Норвегія, Сербія, Португалія, Хорватія, Швейцарія, Ізраїль, Молдова, Швеція, Чехія, Фінляндія.

Крім того, автоматично до фіналу проходять країни-засновниці Євробачення. Це Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Іспанія.

Цьогоріч до цього списку додається Україна як переможниця конкурсу минулого року.

Зазначимо, букмекери Євробачення віддають Україні третє місце на конкурсі.

Слухайте пісню гурту TVORCHI, з якою вони представляють Україну: 

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Новости Днепра про Фінал Євробачення вже сьогодні: де дивитися та як голосуватиУкраїнська Новости Днепра про Фінал Євробачення вже сьогодні: де дивитися та як голосуватиРусский

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