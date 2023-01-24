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Фільм Шона Пенна про російсько-українську війну покажуть на Берлінале

Сьогодні 09:00
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На 73-му Берлінському міжнародному кінофестивалі покажуть фільм про російсько-українську війну, знятий американським актором і режисером Шоном Пенном.

Новости Днепра про Фільм Шона Пенна про російсько-українську війну покажуть на Берлінале

Над документальним фільмом «Superpower» Пенн працював разом із продюсером і режисером Аароном Кауфманом. 

До стрічки увійшли кадри, зняті Пенном в Україні ще у листопаді 2021 року. У фільмі є епізоди з Зеленським, а також зафіксоване життя у Києві на початку повномасштабного вторгнення.

«Це документальний фільм, знятий за дуже складних обставин, – цитує художнього керівника Берлінале Карло Чатріана Deadline. – Але це також фільм, який розповідає про роль мистецтва та митців у важкі часи».

Спеціальний показ стрічки «Superpower» припаде на річницю вторгнення Росії на територію України.  

Новости Днепра про Фільм Шона Пенна про російсько-українську війну покажуть на Берлінале

Дворазовий лауреат премії «Оскар» Шон Пенн мінімум тричі під час повномасштабного вторгнення приїжджав до України.  

Американський актор і режисер передав Зеленському один із своїх «Оскарів» як символ віри в перемогу України у російсько-українській війні. Відзнака перебуватиме в Україні до закінчення воєнних дій.

Пенн отримав від президента України орден «За заслуги» ІІІ ступеня «за зміцнення міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі».

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