Фільм Шона Пенна про російсько-українську війну покажуть на Берлінале

На 73-му Берлінському міжнародному кінофестивалі покажуть фільм про російсько-українську війну, знятий американським актором і режисером Шоном Пенном.

Над документальним фільмом «Superpower» Пенн працював разом із продюсером і режисером Аароном Кауфманом.

До стрічки увійшли кадри, зняті Пенном в Україні ще у листопаді 2021 року. У фільмі є епізоди з Зеленським, а також зафіксоване життя у Києві на початку повномасштабного вторгнення.

«Це документальний фільм, знятий за дуже складних обставин, – цитує художнього керівника Берлінале Карло Чатріана Deadline. – Але це також фільм, який розповідає про роль мистецтва та митців у важкі часи».

Спеціальний показ стрічки «Superpower» припаде на річницю вторгнення Росії на територію України.

Дворазовий лауреат премії «Оскар» Шон Пенн мінімум тричі під час повномасштабного вторгнення приїжджав до України.

Американський актор і режисер передав Зеленському один із своїх «Оскарів» як символ віри в перемогу України у російсько-українській війні. Відзнака перебуватиме в Україні до закінчення воєнних дій.

Пенн отримав від президента України орден «За заслуги» ІІІ ступеня «за зміцнення міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі».

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