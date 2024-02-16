Філатов зустрівся з військовими журналістами різних українських міст

У День військового журналіста Філатов подякував прес офіцерам і кореспондентам з різних міст за професійну роботу.

У день військового журналіста мер Дніпра Борис Філатов зустрівся з кореспондентами та прес офіцерами, що висвітлюють війну росії проти України.

Під час спілкування говорили про минулий досвід Філатова як журналіста та виклики, з якими стикаються сучасні медіа.

Мер Дніпра висловив вдячність військовим журналістам за їхню роботу — професійну та оперативну.

Ще однією темою розмови стала підтримка Дніпром Сил оборони.

«Завдячуємо меру Дніпра за постійну підтримку. Без допомоги мерів всіх громад, які тут є, війську, звісно, буде складно. Ми її (допомогу, — ред.) відчуваємо», — сказав начальник прес служби одного з командувань Алан Жангожа.

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