Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Філатов зустрівся з військовими журналістами різних українських міст

Філатов зустрівся з військовими журналістами різних українських міст

Сьогодні 19:21
просмотров

У День військового журналіста Філатов подякував прес офіцерам і кореспондентам з різних міст за професійну роботу.

Новости Днепра про Філатов зустрівся з військовими журналістами різних українських міст

У день військового журналіста мер Дніпра Борис Філатов зустрівся з кореспондентами та прес офіцерами, що висвітлюють війну росії проти України.

Під час спілкування говорили про минулий досвід Філатова як журналіста та виклики, з якими стикаються сучасні медіа.
Мер Дніпра висловив вдячність військовим журналістам за їхню роботу — професійну та оперативну.

Ще однією темою розмови стала підтримка Дніпром Сил оборони.

«Завдячуємо меру Дніпра за постійну підтримку. Без допомоги мерів всіх громад, які тут є, війську, звісно, буде складно. Ми її (допомогу, — ред.) відчуваємо», — сказав начальник прес служби одного з командувань Алан Жангожа.

Новости Днепра про Філатов зустрівся з військовими журналістами різних українських містУкраїнська

Автор:


Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Наверх