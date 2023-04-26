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Філатов розповів, чи можуть школи Дніпра повернутися до офлайн-навчання з 1 вересня

Сьогодні 17:42
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Міський голова Дніпра назвав умови, за яких школи можуть повернутися до очного навчання.

Новости Днепра про Філатов розповів, чи можуть школи Дніпра повернутися до офлайн-навчання з 1 вересня

Цього року школярі Дніпра знову навчаються в онлайн-форматі. Пов’язано це з безпековою ситуацією в регіоні. Дискусії навколо того, чи потрібно повертатися до очного навчання, точаться вже декілька місяців. 

Борис Філатов в інтерв’ю на ютуб-каналі “Цікаво” розповів, чи можуть з 1 вересня повернутися до офлайн-навчання. Він зазначив, що сьогодні є проблема “втраченого покоління”, адже школярі вже третій рік навчаються онлайн. Спочатку заважала пандемія, а тепер війна. 

Є проблеми і з позашкіллям, і з роботою спортивних секцій. Я все більше і більше схиляюся до думки, що, якщо ситуація на фронті буде стабілізована, то з 1 вересня, скоріш за все, будемо відчиняти школи. Це стосується і спортивних секцій і змагань. Потрібно розвивати дітей, молодь, спорт, – сказав мер.

Тобто, цілком можливо, що вже з 1 вересня школярі повернуться за парти. 

Нагадаємо, раніше в Дніпрі почали поширювати петицію із закликом повернути очне навчання в школах та садочках. Дехто з батьків стверджує, що під час онлайн-навчання страждає не тільки освіта дітей, а й економіка, бо батьки не можуть повноцінно працювати та платити податки. 

Про повернення до очного навчання говорили і в ОВА. У Дніпрі та області може змінитися формат навчання в школах та вишах. А у Кривому Розі в експериментальному режимі відкрили дитячі садочки. 

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Новости Днепра про Філатов розповів, чи можуть школи Дніпра повернутися до офлайн-навчання з 1 вересняУкраїнська Новости Днепра про Філатов розповів, чи можуть школи Дніпра повернутися до офлайн-навчання з 1 вересняРусский

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