Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Філатов: «Підрив на Каховському водосховищі не впливає на водопостачання міста Дніпра»

Філатов: «Підрив на Каховському водосховищі не впливає на водопостачання міста Дніпра»

Сьогодні 11:49
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про Філатов: «Підрив на Каховському водосховищі не впливає на водопостачання міста Дніпра»

Підрив росіянами дамби Каховської ГЕС, який вони здійснили вночі проти 6 червня, не вплине на водопостачання людей у місті Дніпрі. Про це містянам повідомив мер Борис Філатов. Він закликав людей не піддаватися паніці, зауваживши, що зараз міськводоканал спостерігає різке підвищення забору води мешканцями.

«Зараз «Дніпроміськводоканал» готує технічний звіт для територіальної громади. Довіряємо тільки офіційним джерелам інформації. Стежимо за повідомленнями ВЦА та міськради», — зазначив Філатов.

Новости Днепра про Філатов: «Підрив на Каховському водосховищі не впливає на водопостачання міста Дніпра»Українська Новости Днепра про Філатов: «Підрив на Каховському водосховищі не впливає на водопостачання міста Дніпра»Русский

Автор:


Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Наверх