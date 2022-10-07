Філатов: «Дніпро має повну технічну готовність до початку опалювального сезону»

Дніпро системно готується до цьогорічного опалювального сезону.

Подання тепла розпочинатимуть за звичною нормою — коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря не перевищуватиме +8 градусів. Поки ж місто продовжує накопичувати ресурси — аби бути готовим швидко та ефективно виправляти наслідки можливих ракетних обстрілів російської армії. Водночас триває і модернізація обладнання котелень.

«Ми продовжуємо наші інспекційні поїздки. Дивимося, як місто готується до опалювального сезону. Загалом є обережна впевненість, що ми пройдемо опалювальний сезон як треба. Місто готове. Тож будемо далі працювати в цьому напрямі», — сказав міський голова Дніпра Борис Філатов.

Так в одній з котелень у середмісті, яка забезпечує теплом понад 70 об’єктів, встановили нові мережеві насоси. Вони вдвічі потужніші за старе обладнання та споживають до 15 % менше енергоресурсів. Також поставили частотні перетворювачі. «Це дає плавний пуск, не «рве». Натомість — стабілізує тиск (у магістральних тепломережах, — ред.). Так насоси запускаються набагато швидше. До того ж вони в нас нові і більш економічні», — сказав представник теплової дільниці Сергій.

Водночас таке приладдя сповільнює зношення комунікацій, а отже і знижує ризики аварій взимку.

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