Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Гілки по 650 грн та дерева з Данії за 1,5 тис: що можна купити на ялинкових базарах у Дніпрі

Гілки по 650 грн та дерева з Данії за 1,5 тис: що можна купити на ялинкових базарах у Дніпрі

Сьогодні 20:01
просмотров

У Дніпрі на житлових масивах відкрилися ялинкові базари. Вибір не дуже великий – в основному продають сосну, ялинок – зовсім небагато, але серед усього цього звичного асортименту трапляється навіть ялиця. Журналісти dnepr. Info дізналися, які новорічні дерева в цьому році продають  у Дніпрі та скільки вони коштують.

Новости Днепра про Гілки по 650 грн та дерева з Данії за 1,5 тис: що можна купити на ялинкових базарах у Дніпрі

Найбільше продают сосен. Здебільшого – всі високі, більше метра. Ціни на них різні, залежно від кількості гілок та «пухнастості». Сосна півтора метра і не дуже великою кількістю гілок обійдеться в 400-500 грн.

А ось пухнаста, двометрова – буде коштує 800-900 грн.

Новости Днепра про Гілки по 650 грн та дерева з Данії за 1,5 тис: що можна купити на ялинкових базарах у Дніпрі

Ялинки продають «зростом» від метра, просять від 500 грн.

Новости Днепра про Гілки по 650 грн та дерева з Данії за 1,5 тис: що можна купити на ялинкових базарах у Дніпрі

Також можна купити ялинку «на пеньку». Це коли в один пучок збирають кілька гілок, пов’язують їх, щоб зовні було схоже на ялинку, а як підставка служить дерево, як правило, шматочок стовбура тієї ж ялинки. Такі «дерева» виглядають пухнастішими, але сохнуть швидше, а коштують – дорожче звичайних. За ялинку заввишки близько 80 см продавці хочуть 650 грн., а за деревце «зростом» близько 50 см – 300 грн.

Новости Днепра про Гілки по 650 грн та дерева з Данії за 1,5 тис: що можна купити на ялинкових базарах у Дніпрі

Серед звичних нам ялинок та сосен в асортименті на ялинкових базарах з’явилася ялиця. Зовні вона дуже схожа на ялинку. За словами продавців, ялицю привезли з Данії і за деревце близько метра потрібно віддати 1,5 тис грн. Їх на точках небагато, усього 2-3 штучки.

Новости Днепра про Гілки по 650 грн та дерева з Данії за 1,5 тис: що можна купити на ялинкових базарах у Дніпрі

#image_title

За словами продавців, цього року ціни на ялинки практично не змінились. А найпопулярнішим деревом є таки сосна. Ялиця з Данії цікавить багатьох, але почувши ціни покупці все-таки віддають перевагу новорічним деревам, вирощеним в Україні.

Новости Днепра про Гілки по 650 грн та дерева з Данії за 1,5 тис: що можна купити на ялинкових базарах у Дніпрі

 

Читайте також:

Новости Днепра про Гілки по 650 грн та дерева з Данії за 1,5 тис: що можна купити на ялинкових базарах у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Гілки по 650 грн та дерева з Данії за 1,5 тис: що можна купити на ялинкових базарах у ДніпріРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ходив з великим котом: у Дніпрі журналіст напідпитку стріляв з пістолета
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:15
    Ходив з великим котом: у Дніпрі журналіст напідпитку стріляв з пістолета

    У Дніпрі молодик з посвідченням журналіста стріляв з пістолета посеред…

    У якому стані постраждалі внаслідок влучання ракети в житловий будинок в Кривому Розі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    У якому стані постраждалі внаслідок влучання ракети в житловий будинок в Кривому Розі

    Унаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу четверо постраждалих, зокрема семирічна…

    У Дніпрі найскладніша ситуація з енергетикою: коли стане легше
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:55
    У Дніпрі найскладніша ситуація з енергетикою: коли стане легше

    Дніпропетровщина сильно постраждала від ударів 16 грудня по енергосистемі.

    Блекаут в Дніпрі: з’явився бот, який допоможе знайти найближчий “пункт незламності”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:08
    Блекаут в Дніпрі: з’явився бот, який допоможе знайти найближчий “пункт незламності”

    За словами енергетиків цього разу ситуація зі світлом в Дніпрі…

    Наверх