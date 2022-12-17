Гілки по 650 грн та дерева з Данії за 1,5 тис: що можна купити на ялинкових базарах у Дніпрі

У Дніпрі на житлових масивах відкрилися ялинкові базари. Вибір не дуже великий – в основному продають сосну, ялинок – зовсім небагато, але серед усього цього звичного асортименту трапляється навіть ялиця. Журналісти dnepr. Info дізналися, які новорічні дерева в цьому році продають у Дніпрі та скільки вони коштують.

Найбільше продают сосен. Здебільшого – всі високі, більше метра. Ціни на них різні, залежно від кількості гілок та «пухнастості». Сосна півтора метра і не дуже великою кількістю гілок обійдеться в 400-500 грн.

А ось пухнаста, двометрова – буде коштує 800-900 грн.

Ялинки продають «зростом» від метра, просять від 500 грн.

Також можна купити ялинку «на пеньку». Це коли в один пучок збирають кілька гілок, пов’язують їх, щоб зовні було схоже на ялинку, а як підставка служить дерево, як правило, шматочок стовбура тієї ж ялинки. Такі «дерева» виглядають пухнастішими, але сохнуть швидше, а коштують – дорожче звичайних. За ялинку заввишки близько 80 см продавці хочуть 650 грн., а за деревце «зростом» близько 50 см – 300 грн.

Серед звичних нам ялинок та сосен в асортименті на ялинкових базарах з’явилася ялиця. Зовні вона дуже схожа на ялинку. За словами продавців, ялицю привезли з Данії і за деревце близько метра потрібно віддати 1,5 тис грн. Їх на точках небагато, усього 2-3 штучки.

За словами продавців, цього року ціни на ялинки практично не змінились. А найпопулярнішим деревом є таки сосна. Ялиця з Данії цікавить багатьох, але почувши ціни покупці все-таки віддають перевагу новорічним деревам, вирощеним в Україні.

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